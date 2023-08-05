Şırnak’tan sonra orada da petrol müjdesi!

"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLACAK" Pervari İlçe Kaymakamı Necati Aktan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Bilen ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ünsal, bir süre önce Çatköy bölgesi sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu. Çatköy-1 kuyusunda başlanılan sondaj çalışmaları ile ilgili TPAO yetkilisi Ahmet Kılıçaslan'dan bilgi alan Kaymakam Aktan, petrol arama çalışmalarının Siirt'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Aktan, "İnşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Gabar ve Cudi'de milyonlarca varile sahip petrol yatakları bulundu Şırnak'ın Gabar Dağı'nda TPAO tarafından başlatılan iki yıllık çalışmalar sonucu Şehit Esma Çevik-1 kuyusunda geçtiğimiz Aralık ayında petrol bulundu. Petrol rezervinin 200 milyon varil olduğu belirtildi. Bulunan petrolün ardından Gabar-Cudi alanındaki sismik çalışmalar sonucu yeni bir petrol rezervi daha keşfedildi. Aynı bölgede bu kez bir milyar varil rezerve sahip Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda da petrol çıktı. Türkiye'de günlük 75 bin 52 varil petrol üretilirken, Şırnak Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretime ulaşıldı. Gabar bölgesinde çıkarılan petrolle Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.