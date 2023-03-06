  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
12
Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

2023-03-06 20:26:29
Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır, midibüs ve kamyonetin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

#1
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçeden Köyceğiz köyüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PT 877 plakalı yolcu midibüsü, Cizre-Nusaybin kara yolu Çavuş ve Katran köyleri mevkisinde, 73 AAU 314 plakalı kamyonetle çarpıştı.

#2
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçlara seyir halindeki 33 E 0019 plakalı tır çarptı.

#3
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Kazada, İsmail ve Rafia Olak, Gülizar ve Halide Kulat ile Sıraç Kaya, Halime Bilgin, Berivan Ağaç ve Bedia Oktay yaralandı.

#5
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

#6
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Kazanın ardından kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

#7
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

#8
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

#9
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

#10
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

#11
Foto - Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Masaya olay gönderme! Boru yetmedi
Medya

Masaya olay gönderme! Boru yetmedi

haber7.com yazarı Mehmet Acet, muhalefetin hali pür melalini fıkralarla gözler önüne serdi.

Ortalık ayağa kalkacak! Erdoğan, Akşener'le...
Gündem

Ortalık ayağa kalkacak! Erdoğan, Akşener'le...

Gazeteci Serdar Akinan, Türkiye gündemini alt üst edecek bir iddiayı ortaya attı. Akinan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın organizasyonuy..
Sığınmacı provokasyonları tutmadı! Ümit Özdağ ve karaktersiz çetesinin yeni hedefi...
Siyaset

Sığınmacı provokasyonları tutmadı! Ümit Özdağ ve karaktersiz çetesinin yeni hedefi...

Türkiye'de bir iç savaş çıkarma gayretiyle sığınmacıları hedef tahtasına oturtan ve yaptığı yalan-kurgu paylaşımlarla her kesimden insanın t..
Nevşin Mengü'den bomba
Gündem

Nevşin Mengü'den bomba "Akşener" iddiası! Böyle duyurdu

Gazeteci Nevşin Mengü, Meral Akşener'in Altılı Masa'yı devirdiği basın toplantısını düzenlediği gün toplanan Genel İdare Kurulu'nda masada k..
Akşener’den son dakika hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Akşener’den son dakika hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 5’li Masa Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamaya hazırlanırken, Meral Akşener..
Akşener'in İmamoğlu-Yavaş formülünün akıl hocası bakın kim çıktı
Siyaset

Akşener'in İmamoğlu-Yavaş formülünün akıl hocası bakın kim çıktı

İYİ Parti tarafından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun "cumhurbaşkanı yardımcısı" olması yönünde bir teklifte bulunuldu. Bu önerinin FETÖ'c..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23