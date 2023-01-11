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Hayat-Aktüel
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Şırnak’ta 28 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

2023-01-11 11:39:40
Şırnak’ta 28 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta 2022 yılında düzenlenen operasyonlarda 28 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

#1
Foto - Şırnak’ta 28 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında, mülki idare amirleri, kurum müdürleri ve gazetecilerin katılımıyla “2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

#2
Foto - Şırnak’ta 28 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bilgin, terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar neticesinde 28 bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirildiğini, 6 bölücü terör örgütü mensubu operasyonlarda sağ yakalandığını ve 28 bölücü terör örgütü mensubunun ise teslim olduğunu açıkladı.

#3
Foto - Şırnak’ta 28 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, 333 adet sığınak, barınak, mağara ve depo tespit edildiğini ifade eden Vali Bilgin, "Bunlar olay yerinde kullanılmaz hale getirilerek imha edildi. Silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 171 adet çeşitli marka ve özellikte silah, bu silahlara ait 45 bin 35 adet mühimmat ve 474 adet el bombası, 67 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan patlayıcı maddeler ele geçirildi” dedi.

#4
Foto - Şırnak’ta 28 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile ilgilide bilgi veren Vali Bilgin, “İl genelinde 628 olay meydana geldi, 13 operasyon yapıldı. Olay ve operasyonların neticesinde, 755 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 6 şüpheli tutuklandı ve 749 şüpheli serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda 33 kilo 515 gram kubar esrar, 264 gram toz esrar, 95 gram eroin, 33 kilo 223 gram metafetamin, 17 gram kokain, 245 litre asit anhidrit, 482 adet uyarıcı hap, 301 bin 846 paket sigara, 27 bin 281 kilo kaçak çay, 941 litre kaçak alkol, 31 bin 708 litre motorin, 569 tarihi sikke, 505 adet cep telefonu, 20 bin adet makaron, 334 adet elektronik eşya, 59 bin 378 adet inşaat malzemesi, bin 32 çift ayakkabı, 420 adet kol saati, 3 adet kaleşnikof ve 8 adet tabanca ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.

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