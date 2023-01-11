Şırnak’ta 28 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile ilgilide bilgi veren Vali Bilgin, “İl genelinde 628 olay meydana geldi, 13 operasyon yapıldı. Olay ve operasyonların neticesinde, 755 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 6 şüpheli tutuklandı ve 749 şüpheli serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda 33 kilo 515 gram kubar esrar, 264 gram toz esrar, 95 gram eroin, 33 kilo 223 gram metafetamin, 17 gram kokain, 245 litre asit anhidrit, 482 adet uyarıcı hap, 301 bin 846 paket sigara, 27 bin 281 kilo kaçak çay, 941 litre kaçak alkol, 31 bin 708 litre motorin, 569 tarihi sikke, 505 adet cep telefonu, 20 bin adet makaron, 334 adet elektronik eşya, 59 bin 378 adet inşaat malzemesi, bin 32 çift ayakkabı, 420 adet kol saati, 3 adet kaleşnikof ve 8 adet tabanca ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.