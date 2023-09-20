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Gıda
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Şırdan karaborsa oldu

2023-09-20 11:55:20
Şırdan karaborsa oldu

Adana’nın yöresel yemeği şırdan dolması sosyal medyanın etkisiyle tüm Türkiye’ye yayılması ve son günlerde hayvan kesiminin az olmasından dolayı karaborsa oldu.

#1
Foto - Şırdan karaborsa oldu

Geviş getiren hayvanların midelerinin son ve dördüncü bölümü olan şırdan temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilmesi ve salçalı suda pişirilmesi suretiyle yemek haline getiriliyor. Bir tür dolma olan şırdan uzun süre Adana’nın yöresel yemeği olarak kaldı. Ancak sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte şırdan dolması da yöresel yiyecek olmaktan çıkıp ünü Adana’yı aştı. Şırdan dolması özellikle İstanbul, Ankara, Mersin ve İzmir gibi şehirlerde restoranlarda hızla yayılmaya başladı. Ayrıca son zamanlarda hayvan kesimi de az olunca Adanalılar şırdan bulmakta zorlanmaya başladı.

#2
Foto - Şırdan karaborsa oldu

Şırdancı Rıfatcan Bilgin, son günlerde şırdanın karaborsa olduğunu söyleyerek, “Son zamanlarda şırdan bulmakta çok zorlanıyoruz. Ben dün gece şırdan bulup satamadım. Bunun iki nedeni var biri artık çok az hayvan kesiliyor. Her hayvanda da bir şırdan oluyor. İkincisi ise sosyal medya sayesinde şırdan tüm Türkiye’ye yayıldı. Önce sadece Adana’da tüketilirken şimdi tüm Türkiye’de satışı var” dedi.

#3
Foto - Şırdan karaborsa oldu

Şırdanın karaborsa olmasının fiyatlara da yansıdığını, şu an 53-55 lira arasında olan şırdanın 60 liraya çıkacağını belirten Bilgin, “Çünkü şırdan bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuz zaman da eski fiyattan alamıyoruz. Mecbur biz de zam yapmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

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