Şırdan karaborsa oldu

Şırdancı Rıfatcan Bilgin, son günlerde şırdanın karaborsa olduğunu söyleyerek, “Son zamanlarda şırdan bulmakta çok zorlanıyoruz. Ben dün gece şırdan bulup satamadım. Bunun iki nedeni var biri artık çok az hayvan kesiliyor. Her hayvanda da bir şırdan oluyor. İkincisi ise sosyal medya sayesinde şırdan tüm Türkiye’ye yayıldı. Önce sadece Adana’da tüketilirken şimdi tüm Türkiye’de satışı var” dedi.