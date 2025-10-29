Sıra müzik sektöründe! OpenAI, şarkı ve melodiler üretebilen yapay zeka üzerinde çalışıyor

Yapay zeka alanında ChatGPT ile devrim yaratan OpenAI, şimdi de müzik dünyasına adım atıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre OpenAI, kullanıcıların yalnızca metinle komut vererek yeni şarkılar, melodiler ve sesler üretebileceği bir “yapay zekâ müzik aracı” geliştiriyor. The Information’ın haberine göre OpenAI, ChatGPT’ye benzer şekilde çalışan ancak bu kez şarkı oluşturma odaklı bir platform kurmayı planlıyor. Kullanıcılar, bu platforma “melodik, duygusal bir film müziği üret” veya “modern R&B tarzında bir parça oluştur” gibi basit komutlar vererek müzik oluşturabilecek.