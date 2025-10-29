  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Sıra müzik sektöründe! OpenAI, şarkı ve melodiler üretebilen yapay zeka üzerinde çalışıyor

Giriş Tarihi:
Sıra müzik sektöründe! OpenAI, şarkı ve melodiler üretebilen yapay zeka üzerinde çalışıyor

Yapay zeka alanında ChatGPT ile devrim yaratan OpenAI, şimdi de müzik dünyasına adım atıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre OpenAI, kullanıcıların yalnızca metinle komut vererek yeni şarkılar, melodiler ve sesler üretebileceği bir “yapay zekâ müzik aracı” geliştiriyor. The Information’ın haberine göre OpenAI, ChatGPT’ye benzer şekilde çalışan ancak bu kez şarkı oluşturma odaklı bir platform kurmayı planlıyor. Kullanıcılar, bu platforma “melodik, duygusal bir film müziği üret” veya “modern R&B tarzında bir parça oluştur” gibi basit komutlar vererek müzik oluşturabilecek.

#1
Foto - Sıra müzik sektöründe! OpenAI, şarkı ve melodiler üretebilen yapay zeka üzerinde çalışıyor

Rapor, OpenAI’nin bu proje kapsamında Juilliard School öğrencileriyle iş birliği yaptığını ve müzik verilerinin eğitimi için bu öğrencilerin katkı sağladığını aktarıyor. Henüz projenin hangi aşamada olduğu açıklanmadı.

#2
Foto - Sıra müzik sektöründe! OpenAI, şarkı ve melodiler üretebilen yapay zeka üzerinde çalışıyor

Videolara yapay zeka ile müzik ekleme özelliği Yeni platformun, kullanıcıların ellerindeki videolara yapay zekâ ile müzik eklemesine de olanak tanıyacağı belirtiliyor. Bu özellik, kısa videolar ve sosyal medya içerikleri üretenler için dikkat çekici bir yenilik olabilir.

#3
Foto - Sıra müzik sektöründe! OpenAI, şarkı ve melodiler üretebilen yapay zeka üzerinde çalışıyor

Telif hakkı tartışmaları yeniden gündemde Yapay zeka müzik üretimi son yıllarda hızla yükselirken, beraberinde yaratıcılık ve telif hakkı tartışmalarını da getiriyor. Geçtiğimiz yıl Suno ve Udio gibi yapay zekâ müzik şirketleri, kayıtlı şarkıları izinsiz kullanarak modellerini eğittikleri iddiasıyla plak şirketlerinden telif ihlali davalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Google ve bazı müzik şirketleri ise bu tartışmaları aşmak için seslerin lisanslanması yoluyla, sanatçılardan izin alınarak yapay zekâ destekli şarkı üretiminin yasal çerçeveye oturtulması yönünde adımlar atıyor.

#4
Foto - Sıra müzik sektöründe! OpenAI, şarkı ve melodiler üretebilen yapay zeka üzerinde çalışıyor

Yapay zeka ve müzikte yeni dönem Uzmanlara göre OpenAI’nin bu hamlesi, müzik endüstrisinde insan yaratıcılığı ile yapay zeka iş birliğinin yeni bir döneme girdiğinin göstergesi. Şirketin geliştirdiği aracın, hem amatör kullanıcıların hem de profesyonel sanatçıların üretim süreçlerini dönüştürmesi bekleniyor.

