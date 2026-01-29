  • İSTANBUL
Türkiye'nin yanı başında ortalık çok fena karışacak! 1000 İHA apar topar envantere alındı

Türkiye'nin yanı başında yeni bir savaş patlamak üzere. Buna önlem almak amacıyla harekete geçen ülke 1000 İHA'yı apar topar envantere aldı.

Orta Doğu'da, ABD ve İsrail'in olası tehdit ve saldırılarına karşı tedbirler alınıyor.

Son haftalarda İran'daki çatışmalar, ABD ve İsrail ittifakından bölgeye yönelik gelen tehditler, savaş riskini masaya yatırıyor

İran ise içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak stratejik bir hamleye imza attı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, yeni tehditler ve İsrail ile 12 günlük savaştan edinilen deneyimler doğrultusunda askeri uzmanlar tarafından geliştirilen 1000 adet "stratejik insansız hava aracı" ordunun muharebe kuvvetlerine teslim edildi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, belirli sabit ve hareketli hedefleri imha etmek üzere saldırı, keşif ve elektronik savaş sınıflarında tasarlandığı belirtilen İHA'ların ordu envanterine katılmasının muhtemel tehditlere karşı hızlı müdahale ve karşılık verme kapasitelerini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Mustafa

Hava gücü yok deniz gücücü yok ssdece dronlarla füzelerle nereye kadar?
