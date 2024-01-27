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Teknoloji-Bilişim
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Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

2024-01-27 21:35:02
Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

Herkesten gizlendi! İşte Baykar tarafından üretilen gizli silahın tüm detayları...

#1
Foto - Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri denince akla gelen ilk şirketlerden biri de Baykar.

#2
Foto - Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

Özellikle insansız hava araçları ile gündeme gelen Baykar, son dönemlerde farklı haberlerin konusu.

#3
Foto - Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

Özellikle ülkelerin gizli silahları konu olunca birçok medya bu konuya dikkat çekiyor. Peki Baykar’ın gizli silahı ne? İşte konuyla ilgili detaylar…

#4
Foto - Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

Konuyla ilgili olarak verilebilecek bilgiler oldukça kısıtlı. Zira savunma sanayi alanında çalışmalar yapan yüzlerce şirket var. Ve bu şirketlerin birçoğu bu tarz gizli proje ve ekipmanlar üzerine çalışıyor. Peki ortaya çıktığı iddia edilen Baykar’ın gizli silahı ne? Silah hakkında bilinen şeyler oldukça kısıtlı.

#5
Foto - Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

Daha doğrusu bu bir silah mı yoksa füze mi o bile kesin olarak belli değil. Ortaya çıkan bilgilere göre Baykar XY Kamikaze isminde bir silah üretiyor.

#6
Foto - Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

Bu silah sayesinde Ukrayna ve Suriye’de birçok hedef nokta atışı olarak vuruldu. Silahın teknik detayları ise bilinmiyor. Ancak tahminlere ve silahın “Kamikaze” isminden yola çıkılarak bilinen şey bunun bir kamikaze saldırı hava aracı olduğu.

#7
Foto - Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

Kamikaze Drone’u nedir?

#8
Foto - Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

Bildiğiniz üzere savaş meydanlarında birçok saldırı taktiği kullanılıyor. Eski savaş geleneklerinden günümüz modern teknolojisine kadar uzanan bu saldırı taktikleri tabi zamanla gelişti. Böylece ordular personel riskini en aza indiren saldırı yöntemlerine geçti.

#9
Foto - Sır gibi saklanıyordu! İşte Baykar’ın gizli silahı

İnsansız hava araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte saldırılar genel olarak havadan yapılmaya başlandı. Bununla birlikte birçok şirket nokta atışı saldırılar yapmak ve tabiri caizse düşmanın burnunun dibine kadar girebilmek için Kamikaze Drone teknolojilerini geliştirdi. Bu drone sürüleri az maliyetli oluşları ve düşman hattının en iç noktalarına kadar ilerleyebilmeleri sayesinde nokta operasyonlar ve saldırılar gerçekleştirebiliyor.

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