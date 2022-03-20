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Sağlık
18
Sinüsleri temizleyen kür

2022-03-20 01:55:33
Sinüsleri temizleyen kür

Özellikle kış aylarında sinüslerin dolması nedeniyle rahat nefes alamayanlar için papatya kürü muhteşem sonuçlar ortaya koyuyor.

#1
Foto - Sinüzit, mevsimsel olarak en sık görülen rahatsızlıklardan biridir.

Sinüzit, mevsimsel olarak en sık görülen rahatsızlıklardan biridir.

#2
Foto - Sürekli burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ile sosyal hayatı dahi zehir eden sinüslerin, düzenli olarak temizlenmesi gereklidir.

Sürekli burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ile sosyal hayatı dahi zehir eden sinüslerin, düzenli olarak temizlenmesi gereklidir.

#3
Foto - Sinüzit genellikle üst solunum yollarından sinüslere yayılmış bir soğuk veya grip virüsünün sonucunda oluşur. Halk arasında saçın ıslak bırakılması ile görüldüğü rivayeti de vardır.

Sinüzit genellikle üst solunum yollarından sinüslere yayılmış bir soğuk veya grip virüsünün sonucunda oluşur. Halk arasında saçın ıslak bırakılması ile görüldüğü rivayeti de vardır.

#4
Foto - Burun kanallarında bulunan sinüsler enfeksiyon ve iltihap birikmesi sonucu tıkandığında şiddetli yüz ve baş ağrısına neden olur.

Burun kanallarında bulunan sinüsler enfeksiyon ve iltihap birikmesi sonucu tıkandığında şiddetli yüz ve baş ağrısına neden olur.

#5
Foto - Sinüsler nasıl boşaltılır sorusunun yanıtı genellikle

Sinüsler nasıl boşaltılır sorusunun yanıtı genellikle "tuzlu su" olarak karşımıza çıkıyor.

#6
Foto - Ancak bu yöntem, bazıları için yeterli olmayabiliyor.

Ancak bu yöntem, bazıları için yeterli olmayabiliyor.

#7
Foto - Bu noktada

Bu noktada "kır papatyası" işinize yarayabilir.

#8
Foto - Kırların süsü papatya, çay olarak tüketilmesiyle insan sağlığına birçok fayda sağlıyor.

Kırların süsü papatya, çay olarak tüketilmesiyle insan sağlığına birçok fayda sağlıyor.

#9
Foto - İşte sinüsleri temizleyecek, geniz akıntısını durduracak ve burun tıkanıklığını geçirecek

İşte sinüsleri temizleyecek, geniz akıntısını durduracak ve burun tıkanıklığını geçirecek "papatya kürü" tarifi...

#10
Foto - Sinüzit geçiren papatya kürü Sindirim sistemi, uyku düzeni, anksiyete, stres, kanseri gibi rahatsızlıklara iyi gelen papatya çayı, doğal bir alternatif olarak sıkça tercih ediliyor.

Sinüzit geçiren papatya kürü Sindirim sistemi, uyku düzeni, anksiyete, stres, kanseri gibi rahatsızlıklara iyi gelen papatya çayı, doğal bir alternatif olarak sıkça tercih ediliyor.

#11
Foto - Ancak bu yararlarına ek olarak, papatya sinüzit tedavisinde de oldukça etkili sayılıyor.

Ancak bu yararlarına ek olarak, papatya sinüzit tedavisinde de oldukça etkili sayılıyor.

#12
Foto - Sıcak su içinde bekletilen papatyanın ortaya çıkardığı buharın solunması ile sinüzitin azaltıldığı görülmektedir.

Sıcak su içinde bekletilen papatyanın ortaya çıkardığı buharın solunması ile sinüzitin azaltıldığı görülmektedir.

#13
Foto - Tarifi: 1 litre kaynamış suya 1 avuç kurumuş papatya ekleyin ve biraz kaynatın.

Tarifi: 1 litre kaynamış suya 1 avuç kurumuş papatya ekleyin ve biraz kaynatın.

#14
Foto - Hazırladığınız bu karışıma başınızı eğerek buharın solunum yollarınızı yumuşatmasını sağlayın.

Hazırladığınız bu karışıma başınızı eğerek buharın solunum yollarınızı yumuşatmasını sağlayın.

#15
Foto - Bu sırada başınızın üstünü bir havlu yardımı ile örtün ki buhar içeride kalabilsin.

Bu sırada başınızın üstünü bir havlu yardımı ile örtün ki buhar içeride kalabilsin.

#16
Foto - 5 dakika boyunca bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin.

5 dakika boyunca bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin.

#17
Foto - Sinüsleriniz rahatlayana kadar her gün bu yöntemi uygulayın.

Sinüsleriniz rahatlayana kadar her gün bu yöntemi uygulayın.

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