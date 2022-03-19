Sinoplu kadınlar ahşaptan saat üretiyor

Evli iki çocuk annesi Serpil Koşar da iş ortamının kendilerine iyi geldiğini belirterek, "Daha önce birbirimizi tanımayan insanlardık. Burada üretim yaparken aynı zamanda sosyalleştik, arkadaş olduk. Eşim demirci olduğu için elim matkap tutmaya biraz alışkındı. O nedenle zorlanmadım ama şu an tüm arkadaşlarım buradaki bütün aletleri kullanır hale geldi. Bizim için çok güzel bir proje oldu." diye konuştu.