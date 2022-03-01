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Dünya
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Sınırda savaş kuyruğu

2022-03-01 15:30:38
Sınırda savaş kuyruğu

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken ülkeden ayrılan Ukraynalılar, Romanya sınırında kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluşturdu.

#1
Foto - Ukraynalı sivillerin ülkeden kaçışları devam ediyor.

Ukraynalı sivillerin ülkeden kaçışları devam ediyor.

#2
Foto - Çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği bir çok kentten yola çıkan siviller sınır bölgelerine akın ediyor.

Çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği bir çok kentten yola çıkan siviller sınır bölgelerine akın ediyor.

#3
Foto - Ukrayna Romanya sınırında yaşanan yoğunluk ve kilometrelerce araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Ukrayna Romanya sınırında yaşanan yoğunluk ve kilometrelerce araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

#4
Foto - Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırıların da 6. gününde devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırıların da 6. gününde devam ediyor.

#5
Foto - Rusya’nın ülkenin pek çok kentinde devam eden saldırıları nedeniyle Ukraynalılar komşu ülkelere gidiyor.

Rusya’nın ülkenin pek çok kentinde devam eden saldırıları nedeniyle Ukraynalılar komşu ülkelere gidiyor.

#6
Foto - Evlerini terk eden Ukraynalılar, Romanya sınırına akın etti.

Evlerini terk eden Ukraynalılar, Romanya sınırına akın etti.

#7
Foto - Sivillerin sınır bölgesinde Romanya’ya geçmek için bekleyişleri devam ederken kilometrelerce uzun araç kuyruğu oluştu.

Sivillerin sınır bölgesinde Romanya’ya geçmek için bekleyişleri devam ederken kilometrelerce uzun araç kuyruğu oluştu.

#8
Foto - Yaşanan yoğunluk ise dron ile görüntülendi.

Yaşanan yoğunluk ise dron ile görüntülendi.

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