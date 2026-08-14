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Nikandros Ioannidis'ten gündemi sarsan itiraf: Türkleri öldürdük

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Nikandros Ioannidis'ten gündemi sarsan itiraf: Türkleri öldürdük

Kıbrıs Rum Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nikandros Ioannidis, 1974 olaylarına ilişkin skandal bir itirafta bulundu.

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Foto - Nikandros Ioannidis'ten gündemi sarsan itiraf: Türkleri öldürdük

Gazereş Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs Rum Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nikandros Ioannidis, ‘’1974’te Kıbrıslı Türklere yönelik katliamları anlatıyor’’ başlıklı açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin hedeflenerek katledildiğini söyledi.

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Foto - Nikandros Ioannidis'ten gündemi sarsan itiraf: Türkleri öldürdük

Maratağa Sandallar, Atlılar ve Taşkent katliamları ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan Ionnidis, ‘’Köylerde yaşayan Kıbrıs Türklerinin özellikle toplanarak otobüslere bindirildiğini ve daha sonrasında katledildiğini’’ belirtti.

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Foto - Nikandros Ioannidis'ten gündemi sarsan itiraf: Türkleri öldürdük

EOKA militanları çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden evlerden topladıkları 210 Kıbrıs Türkü’nü katletmiş, çukurlara gömmüştü. Öldürülenler arasında 16 günlük bebekler de vardı.

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Yorumlar

Kesin

Kıbrıs adasında iki ayrı toplum vardır ve ayrı ve bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Dünya yanlışına utansın
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