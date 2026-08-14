Nikandros Ioannidis'ten gündemi sarsan itiraf: Türkleri öldürdük
Kıbrıs Rum Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nikandros Ioannidis, 1974 olaylarına ilişkin skandal bir itirafta bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kıbrıs Rum Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nikandros Ioannidis, 1974 olaylarına ilişkin skandal bir itirafta bulundu.
Gazereş Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs Rum Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nikandros Ioannidis, ‘’1974’te Kıbrıslı Türklere yönelik katliamları anlatıyor’’ başlıklı açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin hedeflenerek katledildiğini söyledi.
Maratağa Sandallar, Atlılar ve Taşkent katliamları ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan Ionnidis, ‘’Köylerde yaşayan Kıbrıs Türklerinin özellikle toplanarak otobüslere bindirildiğini ve daha sonrasında katledildiğini’’ belirtti.
EOKA militanları çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden evlerden topladıkları 210 Kıbrıs Türkü’nü katletmiş, çukurlara gömmüştü. Öldürülenler arasında 16 günlük bebekler de vardı.
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