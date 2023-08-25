Sincar’a operasyon masada

SU KOMİSYONU KURULACAK Türkiye ile Irak arasında dönem dönem krizlere de neden olan su kaynaklarının yönetimi konusunda kalıcı çözüm için gereken zemin hazırlanıyor. Irak’taki temaslarını sürdüren Bakan Fidan’ın ziyaretinde iki ülke arasında su kaynaklarının yönetilmesinden doğan sorunların çözümüne dönük adımlar gündeme geldi. Bu kapsamda, iki ülke arasında su meselesiyle ilgili daimi bir komisyonun kurulması konusunda anlaşma sağlandı. Bağdat yönetimi, küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle Orta Doğu’da baş gösteren kuraklık krizlerine karşı iş birliklerine açık. Ankara ile daimi bir su komisyonun kurulması konusunda uzlaşıldığını aktaran Irak kaynakları, komisyonun Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının kullanımı üzerine çalışacağını ifade etti.