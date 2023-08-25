  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

Sincar’a operasyon masada

Şok Market son indirimlerini duyurdu! Her şeyin fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Şenol Güneş yönetime resmen bildirdi: Bu kadarı pes dedirtti!

Adres vererek açıkladı: Galatasaray'dan taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Yok böyle bir isim...

Rashica'nın intikamı öyle bir alınacak ki... Talisca'ya görülmemiş davet!

ABD'den Selçuk Bayraktar'a görülmemiş davet! ABD'li komutanlar, askerler ve büyükelçi hepsi hazır kıta bulundu

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? İşte püf noktaları... Vatandaşlar çözümü buldu:

BAE, Katar ve Suudi Arabistan'dan Milli Muharip Uçak hamlesi! İşte bu gelişme ortalığı ayağa kaldırır
#1
Foto - Sincar’a operasyon masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 3 gün süren Irak temasları kapsamında Türkiye ve Irak arasında dönem dönem krize neden olan konular masaya yatırıldı. Irak kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temasları içinde Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesinin de gündeme geldiğini duyurdu. Kaynaklar, Irak ile Türkiye arasında terör örgütü PKK’ya karşı geliştirilecek stratejik iş birliğinde ilerleme sağlandığını belirtti. Sincar’a yönelik olası kara operasyonunun çerçevesini belirleyecek ön görüşmelere de kapı aralandığı bildirildi. MİT’in nokta operasyonlarının ötesine geçmek isteyen Türkiye, örgütün Suriye-Irak sınırındaki koridorunu kesmek istiyor. Bu kapsamda da PKK’nın Suriye kolu olan YPG ile bağlantının sağlandığı Sincar ve çevresinin kritik bir önem taşıyor.

#2
Foto - Sincar’a operasyon masada

SU KOMİSYONU KURULACAK Türkiye ile Irak arasında dönem dönem krizlere de neden olan su kaynaklarının yönetimi konusunda kalıcı çözüm için gereken zemin hazırlanıyor. Irak’taki temaslarını sürdüren Bakan Fidan’ın ziyaretinde iki ülke arasında su kaynaklarının yönetilmesinden doğan sorunların çözümüne dönük adımlar gündeme geldi. Bu kapsamda, iki ülke arasında su meselesiyle ilgili daimi bir komisyonun kurulması konusunda anlaşma sağlandı. Bağdat yönetimi, küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle Orta Doğu’da baş gösteren kuraklık krizlerine karşı iş birliklerine açık. Ankara ile daimi bir su komisyonun kurulması konusunda uzlaşıldığını aktaran Irak kaynakları, komisyonun Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının kullanımı üzerine çalışacağını ifade etti.

#3
Foto - Sincar’a operasyon masada

İşbirliğimizin devam etmesini istiyoruz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak temasları kapsamında ikili görüşmeler de yaptı. Fidan önce Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Al Abbasi ile Bağdat’ta bir araya geldi. Ardından Erbil’e geçen Fidan, burada da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, KDP Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Mesrur Barzani, Fidan’la görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Barzani, şu ifadeleri kullandı: "Bölgede olan her türlü terörle (PKK) mücadele edebilmek için (Türkiye ile) iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyorum."

Pentagon'dan Wagner’in kurucusu Prigojin iddiası
Dünya

Pentagon'dan Wagner’in kurucusu Prigojin iddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner’i..
Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasında büyük şüphe! Hostesin son konuşması ortaya çıktı
Dünya

Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasında büyük şüphe! Hostesin son konuşması ortaya çıktı

Moskova yakınlarında düşen özel jette Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin ve sağ kolu bulunuyordu. Kazanın nasıl olduğ..
Kuyumcular için kırmızı alarm!
Ekonomi

Kuyumcular için kırmızı alarm!

Altını dünya standartlarındaki fiyatlarla ülkeye getirmek için çaba harcayan üretici-ihracatçılar, altına kota uygulanması ve ek vergi getir..
Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor: Bakın bu gizemli detay! Bitki deva oluyor
Kadın - Aile

Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor: Bakın bu gizemli detay! Bitki deva oluyor

Zerdeçalın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Vücudunuza faydalarını sadece yiyerek değil, aynı zamanda yüzünüze uygulayarak da görebilirsini..
Alevi derneklerinden 'şeriat' provokasyonu!
Gündem

Alevi derneklerinden 'şeriat' provokasyonu!

Demokratik Alevi Dernekleri Başkanı Musa Kulu Medyascope'a yaptığı açıklamada Cumhur ittifakını hedef alarak kitlesini kışkırtmaya çalıştı...
ASELSAN üretti, ilan etti! Türkiye'de 4 yılın en yüksek sipariş rakamına ulaştı: sipariş defterini doldurdu
Teknoloji

ASELSAN üretti, ilan etti! Türkiye'de 4 yılın en yüksek sipariş rakamına ulaştı: sipariş defterini doldurdu

ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de gücüne güç katacak! Bu dönemde 1 milyar 159 milyon dolarlık yeni sipariş aldı. ASELSA..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23