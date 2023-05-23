Sinan Oğan’ın Cumhur ittifakını desteklemesi oy oranını nasıl etkiliyor?

"KENDİ SİYASİ GELECEKLERİNİ SEKİLLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ" "Sinan Bey olsun, Ümit Bey olsun kim hangi tarafa destek verirse versin bu 5,17'nin gideceği adresler 0,1-0,2 oynar çok değişmez. Bu açıklamalar kendi siyasi geleceklerini şekillendirmek için önemlidir. Ümit Bey tarafsız kalırsa partisinin ve kendisinin geleceği olur. Nereye gideceğini de söyleyeyim. Bu 5,2'nin 4.1 Tayyip Erdoğan'a gider. Hiçbir açıklama bu dağılımı fazla değiştirmez. Açıklamalar sadece kendi siyasi geleceklerindeki pozisyon için önemlidir. Kemal Bey'in aldığı 45'in kısa bir analizini yapayım. Bunun 10 puanı HDP, bunun 25 puanı CHP, İYİ Parti'nin 10'u var ki başkası olsa daha iyi olurdu diyerek oy verdi. Bunun 10 puanı son derece rahatsız ve tedirgin oy verdi. 10 puan yine merkez sağ seçmendir. Bu seçmen yine oyunu verecektir ama bu ikinci tura kaldıktan sonra Seçim kendini belli etmiş gibi oldukça daha keyifsiz oy verebilir sandığa bile gitmeyebilir. Meral Hanım diyecek ki ben demiştim, varın hesabınızı görün diyecek. Kemal Bey'in de çıkışı şu beyler ben ikinci turda 46 aldım diyecek. İkisinin de söyleyecek sözleri var. Meral Hanım demiştim diyecek."