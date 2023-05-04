2023-05-04 16:16:56 Sinan Engin hakkında kötü haber verildi
Spor yorumcusu Sinan Engin'in ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı.
Spor yorumcusu Sinan Engin'in ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı.
Gazeteci Mustafa Çevik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin’in tendon ameliyatı olduğunu söyledi.
Çevik, Sinan Engin’i aradığını belirterek son durumu hakkında bilgi verdi.
Çevik, Sinan Engin'in kötü gelişmeye rağmen iyi olduğunu söyledi. Çevik, Engin ile yaptığı telefonda görüşmesinde “1 ay yere basamayacağız, koltuk değneği ile yürümeye devam” dediğini aktardı.
Çevik, Sinan Engin’in hastaneden tedavi olduğunu belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
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