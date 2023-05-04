  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en iyi salataları belli oldu! Listede Türkiye'den hangi salata var?

Yetmez ama evet! 2010'da başlayan uygulama meyvesini verdi

AK Parti'yi hedef gösteren Aile dizisinin yapımcı şirketi öyle bir geri adım attı ki...

TCG Nusret Müze Gemisi, Üsküdar’da ziyarete açıldı! İşte diğer şehirlerdeki ziyaret tarihleri

Elazığ sokaklarında şaşırtan araç

Sinan Engin hakkında kötü haber verildi

Bahçeli Akşener ve Kılıçdaroğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü! 'Oylar Kandil'e gidecek'

İşte beyninizi zorlayacak sorular ve cevapları! Sosyal medyada büyük ilgi gördü...

Evlerden eksik etmeyin! Siz yeşil çayın bu faydasını biliyor musunuz?

TCG Anadolu, Atak-2 ve TB2'yi gören Fransız ismin Türkiye yorumu tam anlamıyla olay: O devir maalesef kapandı
Medya
5
Sinan Engin hakkında kötü haber verildi

2023-05-04 16:16:56
Sinan Engin hakkında kötü haber verildi

Spor yorumcusu Sinan Engin'in ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Sinan Engin hakkında kötü haber verildi

Gazeteci Mustafa Çevik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin’in tendon ameliyatı olduğunu söyledi.

#2
Foto - Sinan Engin hakkında kötü haber verildi

Çevik, Sinan Engin’i aradığını belirterek son durumu hakkında bilgi verdi.

#3
Foto - Sinan Engin hakkında kötü haber verildi

Çevik, Sinan Engin'in kötü gelişmeye rağmen iyi olduğunu söyledi. Çevik, Engin ile yaptığı telefonda görüşmesinde “1 ay yere basamayacağız, koltuk değneği ile yürümeye devam” dediğini aktardı.

#4
Foto - Sinan Engin hakkında kötü haber verildi

Çevik, Sinan Engin’in hastaneden tedavi olduğunu belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Ayak mantarını yok eden doğal yöntemler bir bakın ne! Herkes yaptı, şaştı kaldı: Siz de hemen bunu yapın
Kadın - Aile

Ayak mantarını yok eden doğal yöntemler bir bakın ne! Herkes yaptı, şaştı kaldı: Siz de hemen bunu yapın

Ayak mantarı parmak aralarının veya diğer bölgelerin kaşınması, renk değiştirmesi veya kepeklenmesi şeklinde kendini gösterir. Ayak mantarla..
Hakan Bayrakçı canlı yayında 14 Mayıs anketini açıkladı! Seçim 1. turda bitiyor mu?
Gündem

Hakan Bayrakçı canlı yayında 14 Mayıs anketini açıkladı! Seçim 1. turda bitiyor mu?

SONAR Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı 14 Mayıs anket sonuçlarını canlı yayında paylaşıp yorumladı.
Enes Ünal rekor kırdı
Spor

Enes Ünal rekor kırdı

İspanya La Liga ekibi Getafe forması giyen A Milli oyuncu Enes Ünal, takımının Celta Vigo’yu sahasında 1-0 yendiği karşılaşmada forma giyere..
DSP lideri Önder Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir
Gündem

DSP lideri Önder Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir

Canlı yayında açıklamalarda bulunan DSP lideri Önder Aksakal, 'Cumhurbaşkanı istediği kişiye af yetkisini kullanır. Yarın, Abdullah Öcalan i..
Benzine dev indirim geliyor! Böylesi görülmedi! Araç sahipleri bayram edecek
Ekonomi

Benzine dev indirim geliyor! Böylesi görülmedi! Araç sahipleri bayram edecek

Bu gece yarısından itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

ABD'den MİT’le ilgili çıldırtan açıklama! Eğer doğruysa...
Dünya

ABD'den MİT’le ilgili çıldırtan açıklama! Eğer doğruysa...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye yönelik operasyonu, DEAŞ'ın arkasındaki asıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23