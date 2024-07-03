Sinan Ateş davasında tansiyon yükseldi! Mahkeme Başkanı tepki gösterdi: Şov yapmaya gerek yok

TELEFON ŞİFRESİNİ YİNE HATIRLAMADI Davanın tutuklu sanıklarından avukat Serdar Öktem, soruşturmanın usulsüz olduğunu ileri sürerek, "Bu soruşturma bir camiaya yöneltilmek istendi." savunmasını yaptı. Soruşturma aşamasında kendisine "MHP üyesi misin?" diye sorulduğunu aktaran Öktem, "Evet, bundan da şeref duyarım. Ama 'bunun soruşturmayla ne alakası var' diye bunu soran savcıya söylediğimde savcı, 'Tamam o soruyu çıkartalım' dedi." ifadelerini kullandı. Cinayetin ardından FETÖ firarisi bazı kişilerin "hakkında gözaltı kararı verildiği" yönündeki paylaşımları üzerine Ankara'ya doğru yola çıktığını anlatan Öktem, emniyete ifade vermeye geldiğini, hakkında gözaltı kararı olmadığının söylenmesi üzerine buradan ayrıldığını dile getirdi. Soruşturma aşamasındaki sorgusunda, telefonunun şifresinin sorulması üzerine, "Kovid-19 geçirmesi nedeniyle şifreyi hatırlamadığını" beyan ettiğini anımsatan Öktem, şifreyi bir kağıda yazdığını, izin verilirse bu kağıda bakabileceğini emniyet görevlilerine söylediğini ancak bunun istenmediğini iddia etti. Öktem, mahkeme başkanının, "Şimdi hatırlıyor musun?" sorusuna "Hayır." cevabını verdi. Atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını savunan Öktem, "16 yıllık hukukçuyum, herhangi bir kaçma şüphem yok. Yargılama sonunda beraat edeceğime inancım tamdır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Sanık Çep'in, "Sinan Ateş'ten Yargıtay'daki dosyası için yardım istediği" yönündeki savunması hatırlatılan Öktem'e, bu dosyanın olay tarihinde ne aşamada olduğu soruldu. Çep'in müvekkili olduğunu belirten Öktem, Çep hakkındaki dosyanın temyiz incelemesi aşamasında olduğunu aktardı. Ateş ile Ülkü Ocakları'nda aynı dönemde görev almadığını belirten Öktem, herhangi bir husumetlerinin de bulunmadığını iddia etti. Müşteki avukatlarının, "Hatırlaman halinde telefonun şifresini verir miydin?" sorusu üzerine Öktem, Avukatlık Kanunu'nun "sır saklama" başlıklı 36. maddesi gereği vermeyeceğini söyledi.