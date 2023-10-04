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Yaşam
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Şimşekler geceyi aydınlattı

2023-10-04 08:27:44
Şimşekler geceyi aydınlattı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde birkaç gündür devam eden yağışlar esnasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

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Foto - Şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Tatvan’da akşam saatlerinde aniden gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

#2
Foto - Şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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