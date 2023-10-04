2023-10-04 08:27:44 Şimşekler geceyi aydınlattı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde birkaç gündür devam eden yağışlar esnasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde birkaç gündür devam eden yağışlar esnasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Tatvan’da akşam saatlerinde aniden gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.
Şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.
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