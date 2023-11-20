Şimdi tam zamanı! Kullanıcıları teşvik edecek! Sektör temsilcilerinden açıklamalar geldi!

Skywell Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ulubaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, elektrikli otomobil satışlarında son bir yıl içerisinde önemli bir artış söz konusu olduğunu ve bunun da ekosisteme ciddi bir katkı yaptığını dile getirdi. Elektrikli araçların yaygınlaşması ile petrole bağlılığın azaldığını ve bunun cari açığın düşmesine etki edeceğini, ayrıca yeni yatırımların önünü açacak bir sürecin yaşandığını belirten Uluıbaş, "Bu genelge ile markalar, hem olası kur artışlarından etkilenmemesi adına elini biraz daha güçlendirmiş olacak hem de elektrikli araç satın alma düşüncesindeki kullanıcıların satın alma kararlarına olumlu etki edecektir." dedi. Ulubaş, "Ulu Motor olarak sektörel gelişmeler ve kurun hareketine göre D-SUV segmentindeki Skywell ET-5 aracımızla rekabetçi fiyat yapımızı korumaya devam ettirmeyi hedeflerken, diğer yandan da bu matrah artırımın ÖTV tarafında da bir artışa öncü olmamasını umut ediyoruz. Çünkü böyle bir artış yeni yatırımlar için Türkiye'nin cazibesini azaltacaktır. Ayrıca elektrikli araç yatırımları arttıkça petrole bağımlılığın azalmasıyla cari açık da azalacaktır. Sektörde rekabetçi olan elektrikli modellerimiz ile EV segmentindeki satışlarımızı artıracağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.