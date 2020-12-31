2020-12-31 07:33:29 Şimdi Demirtaş düşünsün! Teröristbaşı Duran Kalkan, Karayılan ve Salih Müslim...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle katliam çağrısı yapan HDP yöneticileri ile PKK elebaşları hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27’si tutuklu, 6’sı adli kontrollü ve 75’i yakalamalı olmak üzere toplam 108 şüpheli hakkında dava açıldığı, iddianamenin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği bildirildi. İddianamede, 37 kişi maktul sıfatıyla, 2 bin 676 kişi de mağdur müşteki sıfatıyla yer aldı.