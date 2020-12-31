Şimdi Demirtaş düşünsün! Teröristbaşı Duran Kalkan, Karayılan ve Salih Müslim...

İddianamede, 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde yaşanan olaylara “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” ile birlikte toplam 28 suçlama yöneltildi. Söz konusu terör olaylarındaki diğer bazı eylemler ise şöyle: Adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (31), mala zarar verme (1750), yakarak mala zarar verme (397), kamu malına zarar verme (1060), yakarak kamu malına zarar verme (503), alıkoyma (38), hırsızlık (395), yağma (24), işyeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk Bayrağını Yakma (24), ibadethanelere zarar verme (4), Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet (25) ile 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralanması. Şüphelilerin tamamı, söz konusu 37 ölüm ve diğer tüm eylemlerden olaylardan sorumlu tutuldu.