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Siyaset
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Şimdi Demirtaş düşünsün! Teröristbaşı Duran Kalkan, Karayılan ve Salih Müslim...

2020-12-31 07:33:29
Şimdi Demirtaş düşünsün! Teröristbaşı Duran Kalkan, Karayılan ve Salih Müslim...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle katliam çağrısı yapan HDP yöneticileri ile PKK elebaşları hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27’si tutuklu, 6’sı adli kontrollü ve 75’i yakalamalı olmak üzere toplam 108 şüpheli hakkında dava açıldığı, iddianamenin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği bildirildi. İddianamede, 37 kişi maktul sıfatıyla, 2 bin 676 kişi de mağdur müşteki sıfatıyla yer aldı.

#1
Foto - Şüpheliler arasında geçtiğimiz günlerde AİHM’in hakkında tartışmalı ihlal kararı verdiği eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bulunuyor. Yine eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ da şüpheliler arasında. Demirtaş ve Yüksekdağ bu dosyadan Eylül 2019 tarihinde tutuklanmıştı. Ayrıca dosyadaki diğer HDP yöneticisi şüphelilerden bazıları şöyle: HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li RTÜK üyesi Ali Ürküt, eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Sebahat Tuncel, Ahmet Türk, Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Barmaksız, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Cihan Erdal ve İsmail Şengün ile mevcut MYK üyesi Alp Altınörs.

Şüpheliler arasında geçtiğimiz günlerde AİHM’in hakkında tartışmalı ihlal kararı verdiği eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bulunuyor. Yine eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ da şüpheliler arasında. Demirtaş ve Yüksekdağ bu dosyadan Eylül 2019 tarihinde tutuklanmıştı. Ayrıca dosyadaki diğer HDP yöneticisi şüphelilerden bazıları şöyle: HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li RTÜK üyesi Ali Ürküt, eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Sebahat Tuncel, Ahmet Türk, Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Barmaksız, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Cihan Erdal ve İsmail Şengün ile mevcut MYK üyesi Alp Altınörs.

#2
Foto - İddianamedeki şüpheli listesinde terör örgütü PKK’nın tepe isimleri de yer alıyor. Buna göre, hakkında dava açılan şüpheliler arasında, PKK’nın sözde dağ kadrosunda yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok ile Salih Müslim de bulunuyor.

İddianamedeki şüpheli listesinde terör örgütü PKK’nın tepe isimleri de yer alıyor. Buna göre, hakkında dava açılan şüpheliler arasında, PKK’nın sözde dağ kadrosunda yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok ile Salih Müslim de bulunuyor.

#3
Foto - İddianamede, 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde yaşanan olaylara “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” ile birlikte toplam 28 suçlama yöneltildi. Söz konusu terör olaylarındaki diğer bazı eylemler ise şöyle: Adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (31), mala zarar verme (1750), yakarak mala zarar verme (397), kamu malına zarar verme (1060), yakarak kamu malına zarar verme (503), alıkoyma (38), hırsızlık (395), yağma (24), işyeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk Bayrağını Yakma (24), ibadethanelere zarar verme (4), Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet (25) ile 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralanması. Şüphelilerin tamamı, söz konusu 37 ölüm ve diğer tüm eylemlerden olaylardan sorumlu tutuldu.

İddianamede, 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde yaşanan olaylara “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” ile birlikte toplam 28 suçlama yöneltildi. Söz konusu terör olaylarındaki diğer bazı eylemler ise şöyle: Adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (31), mala zarar verme (1750), yakarak mala zarar verme (397), kamu malına zarar verme (1060), yakarak kamu malına zarar verme (503), alıkoyma (38), hırsızlık (395), yağma (24), işyeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk Bayrağını Yakma (24), ibadethanelere zarar verme (4), Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet (25) ile 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralanması. Şüphelilerin tamamı, söz konusu 37 ölüm ve diğer tüm eylemlerden olaylardan sorumlu tutuldu.

#4
Foto - Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili 2018 yılında verilen

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili 2018 yılında verilen "Serbest bırakılmalı" kararına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu karara bağlamıştı. 17 yargıçtan oluşan büyük daire mahkemesi 2'ye karşı 15 oyla Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğine karar vermişti.

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