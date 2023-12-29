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Spor
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Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

2023-12-29 12:05:19
Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Cimbom'dan önemli bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için harekete geçtiği ve 2024'ün ilk transfer bombasını patlamaya hazırlandığı belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Sarı kırmızılılar ocak ayında flaş isimleri kadrosuna katarak üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

#3
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Yönetim, transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.

#4
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sezonun ikinci yarısı için en az 3 takviye yapılması bekleniyor.

#5
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi.

#6
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılılar, mali koşullara uygun ve kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

#7
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Yönetim özellikle yaz ayında flaş yıldızları transfer etmişti.

#8
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Ancak bu oyunculardan bazıları istenen katkıyı sağlayamadı.

#9
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Ancak bu oyunculardan bazıları istenen katkıyı sağlayamadı.

#10
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Galatasaray, ara transferde takma direkt katkı sağlayacak ve soru işareti yaratmayacak profilde net futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor.

#11
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Cimbom uzun araştırmalar sonucu istenen profilde futbolcuları belirledi.

#12
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Aslan'ın devre arasında çok konuşulacak bir futbolcuyu transfer edeceği öne sürüldü.

#13
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Galatasaraylı idarecilerin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen o isim için devrede olduğu iddia edildi.

#14
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakibine psikolojik olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.

#15
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Ayrıca kadrosunu çok önemli bir yıldızla kuvvetlendirmiş olacak.

#16
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

İşte Aslan'ın peşinde olduğu o futbolcu…

#17
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Simon Kjaer'i kadrosuna katmayı planlıyor.

#18
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Cimbom'un, bir dönem Fenerbahçe'de boy gösteren tecrübeli oyuncu için Milan'la ilk teması kurduğu öne sürüldü.

#19
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Bu sezon Milan'da az forma şansı bulan Danimarkalı defansın, artık İtalya'dan ayrılmak istediği bildirildi.

#20
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Sarı kırmızılıların, sözleşmesi 2024'ün haziran ayında sona erecek Kjaer için 2 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi.

#21
Foto - Şimdi de kapısına dayandı: 2024’te büyük bomba patlıyor: Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Öte yandan Milan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kjaer'den az da olsa bonservis bedel, kazanmak istediği ifade edildi.

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