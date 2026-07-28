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Türkiye’den denizcilikte tarihi hamle: 50’ye yakını aynı anda inşa ediliyor

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Türkiye’den denizcilikte tarihi hamle: 50’ye yakını aynı anda inşa ediliyor

Türkiye, savunma sanayindeki yerli ve milli hamlelerini hız kesmeden sürdürürken denizcilik alanında da küresel ölçekte ses getirecek devasa bir başarıya imza atıyor.

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Foto - Türkiye’den denizcilikte tarihi hamle: 50’ye yakını aynı anda inşa ediliyor

STM ana yükleniciliğinde Sedef Tersanesi’nde inşa edilen MİLGEM İstif sınıfının altıncı gemisi TCG Karadeniz (F-520), başarıyla denizle buluşturuldu. Askerî ve özel tersaneleri eş zamanlı olarak üretim sürecine dâhil eden bu yenilikçi model, ülkenin savunma kapasitesini bambaşka bir boyuta taşıdı.

#2
Foto - Türkiye’den denizcilikte tarihi hamle: 50’ye yakını aynı anda inşa ediliyor

Bu stratejik üretim modeli sayesinde Türkiye, dünyada eş zamanlı olarak en fazla donanma gemisi inşa eden ülkeler sıralamasında Çin’in ardından ikinci sıraya yerleşti. Yerli mühendisliğin ve tersane altyapısının ulaştığı bu üstün kapasite, Türk Donanması’nın caydırıcılığını her geçen gün artırıyor.

#3
Foto - Türkiye’den denizcilikte tarihi hamle: 50’ye yakını aynı anda inşa ediliyor

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, sadece askeri gemi inşasında değil, aynı zamanda uluslararası deniz ticaret ve inşa liginde de Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Sektör temsilcileri, tersanelerin ortak çalışma kültürüyle hareket etmesinin maliyetleri düşürürken üretim hızını tavan yaptırdığını vurguluyor.

#4
Foto - Türkiye’den denizcilikte tarihi hamle: 50’ye yakını aynı anda inşa ediliyor

Ülke genelindeki onlarca özel ve kamu tersanesinde süregelen projeler, mavi vatanın savunmasında hiçbir taviz verilmeyeceğinin en net kanıtını oluşturuyor. Gerçekleştirilen bu büyüleyici üretim seferberliği, Türkiye’yi geleceğin deniz gücü olma yolunda kararlı adımlarla ilerletiyor.

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Foto - Türkiye’den denizcilikte tarihi hamle: 50’ye yakını aynı anda inşa ediliyor

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