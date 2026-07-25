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Şimdi 50 yıl övünürler: Hava savunma sistemleri füzeleri düşürdü

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Şimdi 50 yıl övünürler: Hava savunma sistemleri füzeleri düşürdü

Son dönemde Türkiye'ye karşı akılalmaz bir şekilde silahlanan komşunun hava savunma sistemleri İran'a ait iki balistik füzeyi düşürdü.

#1
Foto - Şimdi 50 yıl övünürler: Hava savunma sistemleri füzeleri düşürdü

Yunan askeri personeli tarafından Suudi Arabistan’da işletilen bir hava savunma sisteminin, 25 Temmuz Cumartesi günü Yemen’den Yanbu’daki petrol rafinerilerine yönelik fırlatılan 2 balistik füzeyi önlediği aktarıldı. Konuya ilişkin bilgi, Reuters’a konuşan Yunan güvenlik kaynakları tarafından paylaşıldı.

#2
Foto - Şimdi 50 yıl övünürler: Hava savunma sistemleri füzeleri düşürdü

Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, Yanbu’da yaşayanları olası tehlikeye karşı uyarmak amacıyla acil durum alarmı yayımladı. Bu bağlamda kaynaklardan biri, “Saldırı 2 balistik füze ile gerçekleştirildi ve Yanbu’daki rafinerileri hedef aldı.” ifadelerini kullanarak füzelerin Yemen’den fırlatıldığını belirtti. Benzer şekilde ikinci bir kaynak da balistik füzelerin başarıyla önlendiğini doğruladı.

#3
Foto - Şimdi 50 yıl övünürler: Hava savunma sistemleri füzeleri düşürdü

Gelişmeyle ilgili yapılan açıklamada, “Yunanistan saatiyle 07.15’te, Suudi Arabistan Krallığı’nın hava savunmasını desteklemek amacıyla Uluslararası Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) Konsepti girişimi kapsamında görev yapan Suudi Arabistan Yunan Gücü’ne (ELDYSA) ait Patriot hava savunma sistemi, Yemen bölgesinden gerçekleştirilen saldırıyı 0 başarıyla bertaraf etti.” ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Şimdi 50 yıl övünürler: Hava savunma sistemleri füzeleri düşürdü

Yunanistan, Suudi Arabistan’ın enerji altyapısını korumaya yardımcı olmak amacıyla 2021 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, ABD yapımı bir Patriot hava savunma bataryasını Yunan askeri personeli tarafından işletilmek üzere Suudi Arabistan’a konuşlandırmıştı. 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen önleme, Yunan personelin bu sistemi ikinci kez operasyonel olarak kullanması oldu.

#5
Foto - Şimdi 50 yıl övünürler: Hava savunma sistemleri füzeleri düşürdü

Yunanistan’ın Suudi Arabistan’da konuşlu Patriot hava savunma sistemleri, benzer bir faaliyeti geçtiğimiz Mart ayında da icra etmişti.

#6
Foto - Şimdi 50 yıl övünürler: Hava savunma sistemleri füzeleri düşürdü

Kathimerini tarafından aktarılan bilgilere göre, gelen tehdit üzerine alarm durumuna geçen Yunan bataryaları, 2 adet füze ateşleyerek İran kaynaklı 2 balistik füzeyi havada başarıyla imha etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, düşürülen söz konusu İran füzelerinin doğrudan Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerini hedef aldığını belirtmişti.

#7
Foto - Şimdi 50 yıl övünürler: Hava savunma sistemleri füzeleri düşürdü

KAYNAK: DEFENCETURK

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