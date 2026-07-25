Bunu yapmayan yandı: Ödemeyen iphone kullanamayacak!

Tüketiciler için avantaj mı? Kiralama modelinin en büyük avantajı, aylık ödemelerin geleneksel taksit planlarına göre daha düşük olabilmesi. Bu sayede daha pahalı Apple ürünlerine erişim kolaylaşabilir. Ancak uzmanlar, düşük aylık ödemelerin kullanıcıları sürekli yeni sözleşmelere yönlendirebileceği ve cihaz sahibi olmak yerine sürekli kiralama döngüsü oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Bu modelde kullanıcılar, sözleşme sonunda toplu ödeme yapmadıkları takdirde yeni bir kiralama anlaşmasına geçmeye daha yatkın hale gelebilir. Böyle bir senaryoda cihazın toplam sahip olma maliyeti, uzun vadede mevcut faizsiz taksit sistemine kıyasla daha yüksek seviyeye çıkabilir. - Kaynak: donanimhaber.com