Bunu yapmayan yandı: Ödemeyen iphone kullanamayacak!
Apple'ın 28 Temmuz'da yeni cihaz kiralama programı Apple Upgrade'i duyurması bekleniyor. Yeni sistem mevcut taksit modelinin yerini alacak ve Klarna işbirliğinde yürütülecek.
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Apple'ın 28 Temmuz'da yeni cihaz kiralama programı Apple Upgrade'i duyurması bekleniyor. Yeni sistem mevcut taksit modelinin yerini alacak ve Klarna işbirliğinde yürütülecek.
Apple'ın, 28 Temmuz itibarıyla "Apple Upgrade" adı verilen yeni bir cihaz kiralama programını Klarna iş birliğiyle devreye almaya hazırlandığı öne sürüldü. Bloomberg'in paylaştığı bilgilere göre şirket, uzun yıllardır sunduğu iPhone Upgrade Programı'nı kademeli olarak sonlandırarak yerine iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch'u kapsayan yeni bir kiralama modelini getirecek. Yeni sistemde kullanıcılar iPhone ve Apple Watch modellerini 24 ay, Mac ve iPad modellerini ise 36 ay boyunca aylık ödemelerle kullanabilecek. Sözleşme süresi devam ederken cihazın kalan bedelini ödeyerek tamamen satın alma, daha yeni bir modele geçme veya süre sonunda ürünü iade etme seçenekleri sunulacak. - Kaynak: donanimhaber.com
Mevcut sistemden farklı Apple'ın halen sunduğu iPhone Upgrade Programı, cihaz bedelinin 24 aya faizsiz şekilde bölünmesine dayanıyor. Kullanıcılar isterlerse 12 ayın ardından yeni iPhone'a geçebiliyor, iki yıl sonunda ise cihazın sahibi oluyordu. Yeni Apple Upgrade modelinin ise klasik otomobil kiralama sözleşmelerine benzer şekilde çalışabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda aylık ödemeler cihazın tamamını satın almaya değil, büyük ölçüde değer kaybını karşılamaya yönelik olacak. Sözleşme sonunda kullanıcıların cihazı geri vermesi ya da kalan bedeli toplu olarak ödemesi gerekecek.
AppleCare+ paketi dahil olmayabilir Sızdırılan bilgilere göre yeni programın en dikkat çeken değişikliklerinden biri de AppleCare+ hizmetinin pakete dahil edilmemesi. Mevcut iPhone Upgrade Programı'nda AppleCare+ yer alırken yeni sistemde kullanıcıların bu koruma hizmetini ayrıca satın alması gerekebilir. Dolayısıyla kiralama süresi içinde cihazın başına bir şey gelmesi haline hem bu onarım karşılanacak hem de aylık ödemeler sürdürülecek
Tüketiciler için avantaj mı? Kiralama modelinin en büyük avantajı, aylık ödemelerin geleneksel taksit planlarına göre daha düşük olabilmesi. Bu sayede daha pahalı Apple ürünlerine erişim kolaylaşabilir. Ancak uzmanlar, düşük aylık ödemelerin kullanıcıları sürekli yeni sözleşmelere yönlendirebileceği ve cihaz sahibi olmak yerine sürekli kiralama döngüsü oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Bu modelde kullanıcılar, sözleşme sonunda toplu ödeme yapmadıkları takdirde yeni bir kiralama anlaşmasına geçmeye daha yatkın hale gelebilir. Böyle bir senaryoda cihazın toplam sahip olma maliyeti, uzun vadede mevcut faizsiz taksit sistemine kıyasla daha yüksek seviyeye çıkabilir. - Kaynak: donanimhaber.com
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