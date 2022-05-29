Silah arkadaşları 33 yıl sonra ziyarete geldi

İstanbul'dan gelen Hasan Demir ise 33 yıl sonra arkadaşını gördüğü için sevinçli olduğunu dile getirdi. Buluşmalara yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiklerini anlatan Demir, "Arkadaşımızı görmek nasip oldu. O gelemediği için bu biz ona geldik. Onu görmek bizim için büyük mutluluk. Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Dile kolay 33 yıl. Biz aynı tertibiz, 8/3. Burada değişik tertipler de var, hepimiz aynı bölüklerde görev yaptık silah arkadaşlarıyız." dedi.