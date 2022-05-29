Silah arkadaşları 33 yıl sonra ziyarete geldi

Sosyal medyada "Yüksekova Derecik Komandoları" adıyla grup kuran asker arkadaşları, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek kentte buluştu. Pastırmacılar Parkı'ndaki buluşma etkinliğinde konuşan gazi Abdullah Sönmez, 1989'da Hakkari Çukurca Kazan Vadisi'nde çıkan çatışmada terhisine 1,5 ay kala yaralandığını söyledi. Tekerlekli sandalyeyle yaşama tutunan Sönmez, "Arkadaşlarım Türkiye'nin her yerinden çıkıp 33 yıl sonra beni yalnız bırakmamak için buraya geldi. 3 yıldır bu buluşmalar yapılıyor. Daha önce de Bursa, Konya ve Çanakkale'de buluşmalar oldu. Aynı bölgede görev yapanlar sosyal medya üzerinden bir araya geliyor. Ben hepsine katılmak istiyorum ama hiçbirine sağlığımdan dolayı katılamıyorum, onlar geldiler, çok sevindim." diye konuştu.