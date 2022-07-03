2022-07-03 07:21:25 Sıkışan sürücü için zamanla yarıştılar
Yerel Sıkışan sürücü için zamanla yarıştılar Yerel Sıkışan sürücü için zamanla yarıştılar Denizli’de içinden alkol şişesi çıkan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kamyonetin manevra yaparak tali yola girdiği kazada otomobil sürücüsünün sıkıştığı yerden çıkarılması için zamanla yarışıldı. Yeniakit Publisher 2022-07-03 07:02:00 - Sıkışan sürücü için zamanla yarıştılar Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. (42) idaresindeki Honda marka 20 AES 078 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu önce direğe çarptı, ardından da karşı yönde Denizli istikametine seyir halinde olan Mehmet Arif K. (47) hakimiyetindeki 06 CVV 784 plakalı kamyonetle çarpıştı.