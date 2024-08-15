Şika Rika Höyüğü'nde çok konuşulacak keşif

Kodaş, kazıda çok sayıda yontma taş alet, öğütme taşları, havan elleri, boncuklar, bazı kemik parçaları, az sayıda olmakla birlikte insan kalıntıları ve çok sayıda küçük boyutlu kemirgen, tilki, köpek, domuz veya kuşlara ait hayvan kemiklerinin bulunduğunu bildirdi. Bölgede çok sayıda Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşimi olduğunu bildiklerini dile getiren Kodaş, "Fakat bunların öncesinde, Neolitik Dönem'in kökenini oluşturabilecek Geç Epipaleolitik Dönem'e ait çok az veriye sahibiz. Bu nedenle Şika Rika 5 numaralı yerleşim ayrı bir öneme sahip. Neolitik Dönem'e geçiş hakkında yeni bilgiler elde etmemizi sağlayacak ve bölgenin neolitikleşme sürecine ışık tutacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ise höyügü Dara Antik Kenti'ne yakın olması dolayısıyla da çok önemsediklerini kaydetti. Höyükteki kazının çok kıymetli olduğunu belirten Gök, "Neolitik Çağ ve öncesinde olması, Göbekli Tepe, Karahantepe ve Boncuklu Tarla ile de yaşdaş olduğunu düşünüyoruz. Dara Antik Kenti'ne yakınlığı açısından da turizm anlamında kıymetli bir yer. Dara Antik Kenti'nin üzerindeki turizm yoğunluğunu alacaktır. Şika Rika bölgesi her ne kadar Roma Dönemi'nde taş ocağı olarak kullanılmış olsa da oradaki esas buluntular Neolitik Çağ'a ait. Yani milattan önce 10 bin yıl ve öncesine işaret ediyor. Dolayısıyla ziyaretçiler Roma ve tarih öncesi dönemi deneyimleyecek." diye konuştu.