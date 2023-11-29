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Siirt'te bu sucuklara ilgi yoğun
Yaşam
7
Siirt'te bu sucuklara ilgi yoğun

2023-11-29 12:16:23
Siirt'te bu sucuklara ilgi yoğun

Siirt'te yayladan dönen koyun etinden yapılan sucuklar talep görüyor.

#1
Foto - Siirt'te bu sucuklara ilgi yoğun

Siirt’te kasım ve aralık aylarında yaylalardan dönen koyunların etinden yapılan sucuk, başta Siirt olmak üzere bir çok ilden yoğun talep görüyor.

#2
Foto - Siirt'te bu sucuklara ilgi yoğun

Siparişlere yetişemediklerini ve özelikle şehir dışından çok fazla talebin olduğunu belirten Kasap İdris Erkoyuncu, genellikle yaylalardan beslenen ve müşterinin seçimine göre yağlı veya yarım yağlı şeklinde olduğunu söyledi.

#3
Foto - Siirt'te bu sucuklara ilgi yoğun

Kasım ayında sezonun başladığını ifade eden Erkoyuncu, bu sene de çok rağbet görmeye devam ettiğini, sucukları yaylada yetişen koyun etinden yaptıklarını aktararak, her sene bu vakitlerde özel baharatların karışımıyla yapmakta olduklarını kaydetti.

#4
Foto - Siirt'te bu sucuklara ilgi yoğun

Siirt sucuğunun soğanlı olduğunu belirten Erkoyuncu, şöyle konuştu:

#5
Foto - Siirt'te bu sucuklara ilgi yoğun

"Vatandaşlarımız ve hemşehrilerimiz yoğun bir talep içerisindeler. Türkiye'nin birçok yerinden talep edilmektedir. Farklı illerde yaşayan Siirtlilerden bayağı talep bulunmaktadır. Bu sene fiyatlar biraz değişkenli gösteriyor. Geçen seneye oranla et maliyeti arttığından dolayı fiyatlar bu yıl artmış durumda. Geçen sene kurumuş sucuk 250 ile 350 TL arasındayken bu sene 600-700 TL arasındadır. Yaş sucuğun kilosu ise 400 TL'dir."

#6
Foto - Siirt'te bu sucuklara ilgi yoğun

Müşteri Göktürk Bulak, Siirt sucuğunu her sene severek yemekte olduklarını ve herkese tavsiye ettiklerini dile getirdi.

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