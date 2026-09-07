Sigarayı yasaklayan Özgür Özel’e çağrı: Alkolü bırakın ayık kafayla siyaset yapın

KESİN TALİMAT VAR Toplantıda sadece fiziksel düzenlemeler değil, siyasi söylem dili de yeniden şekillendirildi. Yeni Parti Lideri Özel, teşkilatlarına CHP ile herhangi bir tartışmaya girmemeleri yönünde kesin talimat vererek şunları söyledi: "Biz artık muhalefet partisi değiliz. İktidar olacağız. Kendinizi muhalefet partisi gibi görmeyin. Sadece eleştiren değil, çözümü öneren noktadayız. Butlan yönetimiyle ilgili herhangi bir tartışmaya girmeyin, polemik yapmayın. Herkes kendi işine baksın. Biz sahadan eksilmeyeceğiz. Yüzde yüz tam saha."