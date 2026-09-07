Sigarayı yasaklayan Özgür Özel’e çağrı: Alkolü bırakın ayık kafayla siyaset yapın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2008 yılında sigara illetine karşı çok büyük bir mücadele başlatmıştı. Bu kapsamda ibadethaneler, kamu binaları, eğitim, sağlık ve spor tesisleri gibi kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklanmıştı. İlerleyen yıllarda ise halk sağlığını yakından ilgilendiren bu yasaklar kademeli olarak genişletildi ve “dumansız hava sahası” ile vatandaşlar rahat bir nefes almıştı. Yeni Parti lideri Özgür Özel’in kafası bu yasağa uymayı tam 18 yıl sonra basabildi. Özel, örgüt binalarında sigara içilmesini yasakladı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar da “Alkolü de yasaklayın, ayık kafayla siyaset yapın” çağrısı yaptı.