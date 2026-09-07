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Sigarayı yasaklayan Özgür Özel’e çağrı: Alkolü bırakın ayık kafayla siyaset yapın

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Sigarayı yasaklayan Özgür Özel’e çağrı: Alkolü bırakın ayık kafayla siyaset yapın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2008 yılında sigara illetine karşı çok büyük bir mücadele başlatmıştı. Bu kapsamda ibadethaneler, kamu binaları, eğitim, sağlık ve spor tesisleri gibi kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklanmıştı. İlerleyen yıllarda ise halk sağlığını yakından ilgilendiren bu yasaklar kademeli olarak genişletildi ve “dumansız hava sahası” ile vatandaşlar rahat bir nefes almıştı. Yeni Parti lideri Özgür Özel’in kafası bu yasağa uymayı tam 18 yıl sonra basabildi. Özel, örgüt binalarında sigara içilmesini yasakladı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar da “Alkolü de yasaklayın, ayık kafayla siyaset yapın” çağrısı yaptı.

#1
Foto - Sigarayı yasaklayan Özgür Özel’e çağrı: Alkolü bırakın ayık kafayla siyaset yapın

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanları toplantısında parti binalarında sigara içilmemesi yönünde özel bir talimatta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamusal alanda yürüttüğü tütünle mücadele politikalarını akıllara getiren bu adımın yanı sıra Özel ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teşkilatlarına siyasi polemikleri yasakladı.

#2
Foto - Sigarayı yasaklayan Özgür Özel’e çağrı: Alkolü bırakın ayık kafayla siyaset yapın

ÖZEL'DEN TALİMAT GELDİ Özgür Özel, düzenlediği il başkanları toplantısında partinin yeni dönem yol haritasını açıklarken teşkilatların fiziki düzeni ve kamu sağlığına yönelik dikkat çeken kararlar aldı. Haberler.com’un aktardığı habere göre, parti binalarının temizliği ve düzenine vurgu yapan Özel, örgüt binalarında sigara kullanımının önüne geçilmesini ve mümkün olduğunca sigara içilmemesini istedi.

#3
Foto - Sigarayı yasaklayan Özgür Özel’e çağrı: Alkolü bırakın ayık kafayla siyaset yapın

ERDOĞAN YILLAR ÖNCE YAPMIŞTI Özel'in parti binaları için verdiği sigara yasağı ve kısıtlaması ricası, siyasi kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğü tütünle mücadele politikalarını akıllara getirdi. 2008'de başlayan kapalı alan yasakları, tek tip paket uygulaması ve vatandaşların sigara paketlerini toplayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilemesiyle bilinen Erdoğan'ın "Dumansız Türkiye" vizyonu, muhalefet partisinin teşkilat içi disiplin kurallarına da yansımış oldu.

#4
Foto - Sigarayı yasaklayan Özgür Özel’e çağrı: Alkolü bırakın ayık kafayla siyaset yapın

KESİN TALİMAT VAR Toplantıda sadece fiziksel düzenlemeler değil, siyasi söylem dili de yeniden şekillendirildi. Yeni Parti Lideri Özel, teşkilatlarına CHP ile herhangi bir tartışmaya girmemeleri yönünde kesin talimat vererek şunları söyledi: "Biz artık muhalefet partisi değiliz. İktidar olacağız. Kendinizi muhalefet partisi gibi görmeyin. Sadece eleştiren değil, çözümü öneren noktadayız. Butlan yönetimiyle ilgili herhangi bir tartışmaya girmeyin, polemik yapmayın. Herkes kendi işine baksın. Biz sahadan eksilmeyeceğiz. Yüzde yüz tam saha."

#5
Foto - Sigarayı yasaklayan Özgür Özel’e çağrı: Alkolü bırakın ayık kafayla siyaset yapın

KILIÇDAROĞLU’NDAN DA BENZER UYARI GELDİ Diğer taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yakın ekibine ve teşkilatına benzer yönlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına, "Bizim için polemik yok. Gereksiz işler yok. CHP’nin yapacaklarını anlatın. Yeni Parti'yle alakalı konuşmayın" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu; cumhurbaşkanı adaylığı, genel başkanlık tartışmaları ve kurultay tarihi gibi parti içi başlıkların kamuoyu önünde konuşulmasını yasaklayarak tamamen ülke sorunlarına yönelik çözüm önerilerine odaklanılması gerektiğini belirtti.

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