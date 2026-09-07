Ruhi Çenet videosuyla gündem olmuştu: İşte İsrail'e para yağdıran ülkeler!
ABD'de Youtuber Ruhi Çenet'in gizli Yahudi topluluğu Hasidiklere olan devlet yardımlarını ortaya çıkarması sonrası Yahudilere en çok para akıtan ülkelerde merak konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de Youtuber Ruhi Çenet'in gizli Yahudi topluluğu Hasidiklere olan devlet yardımlarını ortaya çıkarması sonrası Yahudilere en çok para akıtan ülkelerde merak konusu oldu.
YAHUDİLERE YAPILAN YARDIMLAR GÜNDEMDE Son günlerde Yahudi topluluklarına yönelik yardımlar ve İsrail’e sağlanan ekonomik destekler yeniden gündeme geldi. Konu ABD’de de tartışılırken, İsrail ile yüksek ticaret hacmine sahip ülkelerin verileri mercek altına alındı. Bununla birlikte Trading Economics'in geçtiğimiz aylarda açıkladığı liste akıllara geldi...
İSRAİL'E HER YIL MİLYARLARCA DOLAR PARA YAĞDIRIYORLAR İsrail’in dış ticaret verileri, bazı ülkelerin bu ülkeye milyarlarca dolarlık ihracat yaptığını ortaya koyuyor. Peki İsrail’e en fazla ihracatı hangi ülke gerçekleştiriyor? İlk sıradaki ülkeden çok ikinci ülkenin yardımı daha çok dikkat çekti...
İŞTE YAHUDİLERE EN ÇOK PARA YAĞDIRAN ÜLKELER!
20) RUSYA
19) BAE
18) KANADA
17) İSVİÇRE
16) ROMANYA
15) SİNGAPUR
14) JAPONYA
13) GÜNEY KORE
12) İSPANYA
11) BREZİLYA
10) İTALYA
9) BELÇİKA
8) BİRLEŞİK KRALLIK
7) HONG KONG
6) HİNDİSTAN
5) ALMANYA
4) HOLLANDA
3) ÇİN
2) İRLANDA İsrail’in Avrupa’daki en önemli ithalat kaynaklarından biri olan İrlanda, özellikle elektronik entegre devreler ve mikroçipler gibi yüksek katma değerli ürünleri İsrail’e ihraç ediyor Buna göre, 2024’te İsrail’in İrlanda’dan ithalatının ?’inden fazlası elektronik ekipmanlar oluşturuyor. Özellikle Intel şirketinin Kiryat Gat (İsrail) ve Leixlip (İrlanda) fabrikaları arasında tedarik zinciri ilişkisi olduğu ve bu nedenle yoğun chip ticareti yapıldığına dair bilgiler mevcut
1) ABD/ derleyen: haber7
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