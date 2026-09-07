Ruhi Çenet videosuyla gündem olmuştu: İşte İsrail'e para yağdıran ülkeler!

2) İRLANDA İsrail’in Avrupa’daki en önemli ithalat kaynaklarından biri olan İrlanda, özellikle elektronik entegre devreler ve mikroçipler gibi yüksek katma değerli ürünleri İsrail’e ihraç ediyor Buna göre, 2024’te İsrail’in İrlanda’dan ithalatının ?’inden fazlası elektronik ekipmanlar oluşturuyor. Özellikle Intel şirketinin Kiryat Gat (İsrail) ve Leixlip (İrlanda) fabrikaları arasında tedarik zinciri ilişkisi olduğu ve bu nedenle yoğun chip ticareti yapıldığına dair bilgiler mevcut