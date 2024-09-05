Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

Cilt ve yaşlanma: Sigara, cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olarak kırışıklıkların erken oluşmasına yol açar. Aynı zamanda cildin daha soluk ve sağlıksız görünmesine sebep olur. Sigara içmek, ciltteki kan akışını azaltarak yaşlanma sürecini hızlandırır. Diş ve ağız sağlığı: Sigara içmek dişlerde sararma, diş eti hastalıkları ve ağız kokusuna yol açar. Ayrıca ağız kanseri riskini de artırır. Üreme sağlığı: Sigara içmek, hem erkek hem de kadınlarda üreme sağlığını olumsuz etkiler. Erkeklerde sperm kalitesini düşürürken, kadınlarda kısırlık ve düşük riskini artırabilir. Ayrıca hamilelikte sigara kullanımı, bebeğin sağlığını ciddi şekilde tehdit eder. Kemik sağlığı: Sigara, kemik yoğunluğunu azaltarak osteoporoza neden olabilir. Bu da kemik kırılmalarına ve genel kemik sağlığının bozulmasına yol açar. Görme problemleri: Sigara içmek, katarakt ve makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarına yol açarak görme yetisini olumsuz etkileyebilir.