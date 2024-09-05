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Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

2024-09-05 14:58:44
Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

Sigara içmek; kalp krizi ve felç riskini artırır, damar hastalıklarına sebep olur, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarına davetiye çıkarır. Yaptığı ezber bozan açıklamalar nedeniyle gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, sigarayı bırakmak isteyenler için tavsiyede bulundu. Uzman ismin önerdiği yöntem bozulan tat alma sorununu ve nikotin krizini önlemekle kalmıyor cildi de güzelleştiriyor. İşte Canan Karatay’ın üstüne basa basa önerdiği o yöntem…

#1
Foto - Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

Sigara zamanla kanserin yanı sıra ağız ve diş sağlığı rahatsızlıkları, kalp ve damar hastalıkları, KOAH, öksürük, astım, cinsel işlev bozukluğu gibi sorunlara yol açmaktadır. Yaptığı her açıklama gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, sigara tiryakilerini de ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

#2
Foto - Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

CANAN KARATAY SİGARA TİRYAKİLERİ İÇİN ÖNERDİ "Kullandığımız tuz, tuz değil!" açıklamasında bulunan uzman isim, kaya tuzuna dikkat çekti. Canan Karatay, kaya tuzunun yüzde 80'inin mineral olduğunu vurguladı. "Bunu emdiğiniz zaman ağzınızda bozulmuş olan tat duyguları reset olur" diyen uzman isim Hazreti Muhammed'in de her yemekten önce tuz yediğini anımsattı. Rafine şeker içeren hazır gıdaların 5. bir tat duyusu geliştirdiğini ifade eden Karatay, "İşte bunu resetlemek için veya sigarayı bırakmak istiyorsanız ağzınıza tuz koyup emeceksiniz" dedi.

#3
Foto - Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

ELEKTROLİT DENGESİNİ SAĞLAR Vücuttaki su ve mineral dengesini koruyarak elektrolit seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Özellikle sporcular ve terleme sonrası bu dengeyi sağlamak için kaya tuzu tüketimi önerilmektedir. SİNDİRİM SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRİR Kaya tuzu, mide asidini düzenlemeye yardımcı olabilir ve sindirimi kolaylaştırır. Yemeklerden önce alınan küçük miktar kaya tuzu, sindirim sistemini harekete geçirerek iştahı açabilir. SOLUNUM YOLUNU RAHATLATIR Kaya tuzu, astım ve bronşit gibi solunum yolu problemlerine karşı doğal bir çözüm olarak kullanılabilir. Tuz lambaları veya tuz odaları, solunan havayı temizleyerek solunum yollarını rahatlatabilir.

#4
Foto - Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

CİLDİ YUMUŞATARAK PÜRÜZSÜZ BİR GÖRÜNÜM SAĞLAR Kaya tuzu banyoları, cildi toksinlerden arındırarak vücudu temizler. Aynı zamanda cildi yumuşatarak pürüzsüz bir görünüm sağlar. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA İYİ GELİR Kaya tuzu, dişleri beyazlatmaya ve ağızdaki bakterilerle savaşarak diş eti iltihaplarını önlemeye yardımcı olur. Doğal bir gargara suyu olarak kullanılabilir. KAN BASINCINI DENGELER Rafine tuzların aksine, kaya tuzu kan basıncını dengeleyebilir. Vücuttaki sıvı seviyesini koruyarak yüksek tansiyonu dengeleyebilir.

#5
Foto - Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

STRESİ AZALTIR Kaya tuzunun aromaterapide kullanımı, stresi azaltmaya ve rahatlamaya yardımcı olur. Kaya tuzu ile yapılan banyolar, rahatlatıcı bir etki yaratır.

#6
Foto - Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR İçerdiği mineraller sayesinde kemik sağlığını korur ve osteoporoz gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. SİGARA CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR! Sigaranın vücut üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bilinen birçok zararı bulunmaktadır. İşte sigaranın başlıca zararları: Akciğer hastalıkları: Sigara içmek, kronik bronşit, amfizem ve akciğer kanseri gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına neden olabilir. Tütün dumanındaki kimyasallar, akciğer dokularına zarar vererek nefes almayı zorlaştırır. Kalp ve damar hastalıkları: Sigara, kalp krizi, inme ve damar sertliği gibi kardiyovasküler hastalıkların başlıca nedenlerinden biridir. Nikotin, kan damarlarını daraltarak kan basıncını artırır ve kalp sağlığını olumsuz etkiler.

#7
Foto - Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

Kanser riski: Sigara içmek yalnızca akciğer kanseri değil, ağız, gırtlak, yemek borusu, pankreas, mesane ve böbrek kanseri gibi birçok kanser türü riskini de artırır. Sigaranın içeriğinde bulunan kimyasal maddeler, hücrelerde mutasyonlara neden olabilir.

#8
Foto - Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

Solunum yolu enfeksiyonları: Sigara içmek, bronşit ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırır. Sigara dumanı, akciğerlerin doğal savunma mekanizmalarını zayıflatarak enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artırır. Bağışıklık sistemini zayıflatır: Sigara içmek, vücudun enfeksiyonlara karşı savaşma yeteneğini azaltır. Bu da soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirir.

#9
Foto - Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı

Cilt ve yaşlanma: Sigara, cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olarak kırışıklıkların erken oluşmasına yol açar. Aynı zamanda cildin daha soluk ve sağlıksız görünmesine sebep olur. Sigara içmek, ciltteki kan akışını azaltarak yaşlanma sürecini hızlandırır. Diş ve ağız sağlığı: Sigara içmek dişlerde sararma, diş eti hastalıkları ve ağız kokusuna yol açar. Ayrıca ağız kanseri riskini de artırır. Üreme sağlığı: Sigara içmek, hem erkek hem de kadınlarda üreme sağlığını olumsuz etkiler. Erkeklerde sperm kalitesini düşürürken, kadınlarda kısırlık ve düşük riskini artırabilir. Ayrıca hamilelikte sigara kullanımı, bebeğin sağlığını ciddi şekilde tehdit eder. Kemik sağlığı: Sigara, kemik yoğunluğunu azaltarak osteoporoza neden olabilir. Bu da kemik kırılmalarına ve genel kemik sağlığının bozulmasına yol açar. Görme problemleri: Sigara içmek, katarakt ve makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarına yol açarak görme yetisini olumsuz etkileyebilir.

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