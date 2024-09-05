2024-09-05 14:58:44 Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı
Sigara içmek; kalp krizi ve felç riskini artırır, damar hastalıklarına sebep olur, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarına davetiye çıkarır. Yaptığı ezber bozan açıklamalar nedeniyle gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, sigarayı bırakmak isteyenler için tavsiyede bulundu. Uzman ismin önerdiği yöntem bozulan tat alma sorununu ve nikotin krizini önlemekle kalmıyor cildi de güzelleştiriyor. İşte Canan Karatay’ın üstüne basa basa önerdiği o yöntem…