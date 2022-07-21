Sigara içenler dikkat! Günde 1 avuç tüketerek ciğerleri temizleyin

Protein ve lif içermesinin yanında folat ve K vitamini deposu, kalp ve kemik sağlığı için oldukça faydalı. Akciğer kanseri olmak üzere pek çok konuda şifalı, ciğer sağlığını korumak için mutlaka tüketilmesi öneriliyor. Günde 1 avuç kadar tüketmek kısa sürede tüm ciğerlerin temizlenmesine yardımcı oluyor, gözler için en faydalı yiyecek olarak biliniyor. Beyin sağlığı için oldukça faydalı, mide sağlığı için en ideal besin olarak tüketilmesi öneriliyor. İşte ciğerleri baştan aşağı temizleyen o besinler...