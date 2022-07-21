  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
23
Sigara içenler dikkat! Günde 1 avuç tüketerek ciğerleri temizleyin

2022-07-21 10:38:07
Sigara içenler dikkat! Günde 1 avuç tüketerek ciğerleri temizleyin

Protein ve lif içermesinin yanında folat ve K vitamini deposu, kalp ve kemik sağlığı için oldukça faydalı. Akciğer kanseri olmak üzere pek çok konuda şifalı, ciğer sağlığını korumak için mutlaka tüketilmesi öneriliyor. Günde 1 avuç kadar tüketmek kısa sürede tüm ciğerlerin temizlenmesine yardımcı oluyor, gözler için en faydalı yiyecek olarak biliniyor. Beyin sağlığı için oldukça faydalı, mide sağlığı için en ideal besin olarak tüketilmesi öneriliyor. İşte ciğerleri baştan aşağı temizleyen o besinler...

#1
Foto - Pek çok gıda hakkında doğru bilinen birçok yanlış var. Şimdi bunları sorgulamanın tam zamanı. Örnek olarak çikolata sağlığınız için zararlı bir yiyecek değildir. Bu çok yaygın olarak bilinen bir yanlış olmasıyla insanları da yanlış yönlendirir. Bilimin ışığında doğru bilinen yanlışları sizler için sıralıyoruz. İşte birçok insanın bilmediği sağlıklı beslenme tüyoları.

Pek çok gıda hakkında doğru bilinen birçok yanlış var. Şimdi bunları sorgulamanın tam zamanı. Örnek olarak çikolata sağlığınız için zararlı bir yiyecek değildir. Bu çok yaygın olarak bilinen bir yanlış olmasıyla insanları da yanlış yönlendirir. Bilimin ışığında doğru bilinen yanlışları sizler için sıralıyoruz. İşte birçok insanın bilmediği sağlıklı beslenme tüyoları.

#2
Foto - Sabah'ta yer alan habere göre; beslenme tercihlerimiz genel sağlığımız üzerinde de oldukça etkilidir. Bu nedenle neyin iyi geldiğini bilmek ve onları tüketmeye özen göstermek büyük önem taşımaktadır.

Sabah'ta yer alan habere göre; beslenme tercihlerimiz genel sağlığımız üzerinde de oldukça etkilidir. Bu nedenle neyin iyi geldiğini bilmek ve onları tüketmeye özen göstermek büyük önem taşımaktadır.

#3
Foto - MARUL SEÇERKEN DİKKAT Marul seçimi yaparken görüntüsü ve dokusu dışında hepsinin benzer besin değerlerine sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu çok da doğru değildir. Tercih edeceğiniz marul tipi sağlığınız için farklı yararlar sağlayabilir. Örneğin iceberg olarak bilinen ve sıkça tercih edilen marul, 100 gramında 1 gram protein ve lif içermesinin yanında folat ve K vitamini deposudur. Bu besin kalp ve kemik sağlığı için oldukça faydalıdır. Ancak en yararlı marul türü değildir.

MARUL SEÇERKEN DİKKAT Marul seçimi yaparken görüntüsü ve dokusu dışında hepsinin benzer besin değerlerine sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu çok da doğru değildir. Tercih edeceğiniz marul tipi sağlığınız için farklı yararlar sağlayabilir. Örneğin iceberg olarak bilinen ve sıkça tercih edilen marul, 100 gramında 1 gram protein ve lif içermesinin yanında folat ve K vitamini deposudur. Bu besin kalp ve kemik sağlığı için oldukça faydalıdır. Ancak en yararlı marul türü değildir.

#4
Foto - Onun yerine tercih edebileceğiniz roman marulu aslında çok daha yararlıdır. 100 gramının içerisinde 1 gram protein ve 2 gram lif bulunmaktadır. Aynı zamanda içerisinde folat ve K vitamini iceberg maruldan çok daha fazladır. Aynı zamanda antioksidan etkisiyle kalp sorunlarına ve iltihaplanmaya karşı bire birdir.

Onun yerine tercih edebileceğiniz roman marulu aslında çok daha yararlıdır. 100 gramının içerisinde 1 gram protein ve 2 gram lif bulunmaktadır. Aynı zamanda içerisinde folat ve K vitamini iceberg maruldan çok daha fazladır. Aynı zamanda antioksidan etkisiyle kalp sorunlarına ve iltihaplanmaya karşı bire birdir.

#5
Foto - DOĞRU EKMEK SEÇİMİ Beyaz ekmekler dünya çapında oldukça popülerdir ancak besleyici özelliği pek yoktur. İçerisinde fazla kepekli tahıl bulunmadığından temel mineraller, vitaminler ve ek olarak liflerden yoksundur. Arada bir tüketilmesinde sorun yoktur ama sürekli olarak tercih edilmesi önerilmez.

DOĞRU EKMEK SEÇİMİ Beyaz ekmekler dünya çapında oldukça popülerdir ancak besleyici özelliği pek yoktur. İçerisinde fazla kepekli tahıl bulunmadığından temel mineraller, vitaminler ve ek olarak liflerden yoksundur. Arada bir tüketilmesinde sorun yoktur ama sürekli olarak tercih edilmesi önerilmez.

#6
Foto - Ekmek tüketmek isteyenler için en ideali ekşi hamurdan yapılanlardır. Yapımı sırasında fermantasyona uğrayan bu ekmek sindirime yardımcı olan probiyotikler içermektedir. Glisemik indeksi oldukça düşük olduğu gibi sadece bir diliminde 3 gram lif ile 4 gram protein bulunmaktadır.

Ekmek tüketmek isteyenler için en ideali ekşi hamurdan yapılanlardır. Yapımı sırasında fermantasyona uğrayan bu ekmek sindirime yardımcı olan probiyotikler içermektedir. Glisemik indeksi oldukça düşük olduğu gibi sadece bir diliminde 3 gram lif ile 4 gram protein bulunmaktadır.

#7
Foto - SAĞLIKLI OLAN HER ZAMAN DÜŞÜK KALORİLİ DEĞİLDİR Birçok kişi sağlıklı olan tercihin sağlıksız olanlara oranla daha düşük kalorili olduğunu düşünebilir ancak bu doğru değildir. Örneğin bir sezar salatasının içinde 403 kalori, 21 gram yağ, 22 gram karbonhidrat ve 30 gram protein içermektedir.

SAĞLIKLI OLAN HER ZAMAN DÜŞÜK KALORİLİ DEĞİLDİR Birçok kişi sağlıklı olan tercihin sağlıksız olanlara oranla daha düşük kalorili olduğunu düşünebilir ancak bu doğru değildir. Örneğin bir sezar salatasının içinde 403 kalori, 21 gram yağ, 22 gram karbonhidrat ve 30 gram protein içermektedir.

#8
Foto - Buna karşın bir çizburger ise 350 kalori olup 14 gram yağ, 35 gram karbonhidrat ve 6 gram şekerin yanında 630 mg tuz içerir. Bu iki yiyeceği karşılaştırdığımızda salata sağlıklı bir seçim gibi görünmesine karşın daha fazla sodyum ve kalori içermektedir. Bu nedenle yiyecek seçimlerinde dikkatli olmak büyük önem taşır.

Buna karşın bir çizburger ise 350 kalori olup 14 gram yağ, 35 gram karbonhidrat ve 6 gram şekerin yanında 630 mg tuz içerir. Bu iki yiyeceği karşılaştırdığımızda salata sağlıklı bir seçim gibi görünmesine karşın daha fazla sodyum ve kalori içermektedir. Bu nedenle yiyecek seçimlerinde dikkatli olmak büyük önem taşır.

#9
Foto - VÜCUT İÇİN EN FAYDALI YİYECEKLER Tükettiğimiz çeşitli yiyecekler farklı besin değerleri ile birbirinden farklı organlara fayda sağlamaktadır.

VÜCUT İÇİN EN FAYDALI YİYECEKLER Tükettiğimiz çeşitli yiyecekler farklı besin değerleri ile birbirinden farklı organlara fayda sağlamaktadır.

#10
Foto - Bu nedenle her organ için neyin faydalı olduğunu bilip ona göre tüketmek önem taşımaktadır.

Bu nedenle her organ için neyin faydalı olduğunu bilip ona göre tüketmek önem taşımaktadır.

#11
Foto - CİĞERLERİN İLACI OLAN BESİN Konu ciğerler olduğunda pek bilinmese de aslında en faydalı besin üzümdür. İçerisinde bulunan proantosiyanidin oldukça güçlü bir antioksidandır.

CİĞERLERİN İLACI OLAN BESİN Konu ciğerler olduğunda pek bilinmese de aslında en faydalı besin üzümdür. İçerisinde bulunan proantosiyanidin oldukça güçlü bir antioksidandır.

#12
Foto - Başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok konuda şifalı olan üzüm, ciğer sağlığını korumak için mutlaka tüketilmelidir. Günde 1 avuç kadar üzüm tüketmek kısa sürede tüm ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok konuda şifalı olan üzüm, ciğer sağlığını korumak için mutlaka tüketilmelidir. Günde 1 avuç kadar üzüm tüketmek kısa sürede tüm ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

#13
Foto - Gözler için en faydalı yiyecek ise havuçtur. Görme kaybına neden olan kas dejenerasyonunun oluşma riskini azaltan beta karotenler havucun içerisinde bol miktarda bulunur.

Gözler için en faydalı yiyecek ise havuçtur. Görme kaybına neden olan kas dejenerasyonunun oluşma riskini azaltan beta karotenler havucun içerisinde bol miktarda bulunur.

#14
Foto - Ayrıca içerisindeki vitamin ve antioksidanlar yaşlanınca bile gözlerinizin sağlıklı olmasına katkıda bulunur.

Ayrıca içerisindeki vitamin ve antioksidanlar yaşlanınca bile gözlerinizin sağlıklı olmasına katkıda bulunur.

#15
Foto - Beyin için en faydalı besin ise cevizdir.

Beyin için en faydalı besin ise cevizdir.

#16
Foto - Yapılan birçok araştırma sonucunda da kanıtlanan cevizin faydaları, özellikle yüksek omega 3 içeriği nedeniyle beyin fonksiyonlarını olumlu etkilemektedir.

Yapılan birçok araştırma sonucunda da kanıtlanan cevizin faydaları, özellikle yüksek omega 3 içeriği nedeniyle beyin fonksiyonlarını olumlu etkilemektedir.

#17
Foto - Kalp konu olduğunda domateslerin içerisinde bulunan likopenler başta kalp krizi olmak üzere birçok hastalığın da önüne geçer.

Kalp konu olduğunda domateslerin içerisinde bulunan likopenler başta kalp krizi olmak üzere birçok hastalığın da önüne geçer.

#18
Foto - Domatesin faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için bir miktar yağ ile birlikte tüketilmesi önerilir.

Domatesin faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için bir miktar yağ ile birlikte tüketilmesi önerilir.

#19
Foto - Mide sağlığı için en ideal besin ise zencefildir.

Mide sağlığı için en ideal besin ise zencefildir.

#20
Foto - Sabah bulantısı başta olmak üzere kolik, ishal ve irritabl bağırsak sendromu gibi birçok soruna da çare olan zencefil midedeki mukus tabakasını da güçlendirir.

Sabah bulantısı başta olmak üzere kolik, ishal ve irritabl bağırsak sendromu gibi birçok soruna da çare olan zencefil midedeki mukus tabakasını da güçlendirir.

#21
Foto - Kemiklerin temel ihtiyacı olan kalsiyum, kerevizin içerisinde bol miktarda bulunmaktadır.

Kemiklerin temel ihtiyacı olan kalsiyum, kerevizin içerisinde bol miktarda bulunmaktadır.

#22
Foto - Aynı zamanda kemik yoğunluğunu arttırmaya ve kırıkların önüne geçmeye yardımcı olan manganez de kerevizin içerisinde bolca bulunur.

Aynı zamanda kemik yoğunluğunu arttırmaya ve kırıkların önüne geçmeye yardımcı olan manganez de kerevizin içerisinde bolca bulunur.

Dağıstan göçmeni Ümit Özdağ, ucu kendisine dokununca kıvırdı: Irkçılık iyi bir şey değildir
Siyaset

Dağıstan göçmeni Ümit Özdağ, ucu kendisine dokununca kıvırdı: Irkçılık iyi bir şey değildir

Dedesinin Ruslardan kaçarak Türkiye'ye sığındığı, babasının Adnan Menderes'e darbe yaptığı, Dağıstan göçmeni Ümit Özdağ'a eski milletvekili ..
Altın ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bomba öneri: Dolardan fazla getirisi var! Zenginler parayı oraya gömdü
Ekonomi

Altın ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bomba öneri: Dolardan fazla getirisi var! Zenginler parayı oraya gömdü

Altın ve dolar üzerine yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2022 yılının soygun yılı olduğunu sö..
Aylar sonra görüntülendi! Bilin bakalım bu kim?
Gündem

Aylar sonra görüntülendi! Bilin bakalım bu kim?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra kameralardan uzak bir hayat yaşayan Berat Albayrak, İngiltere'nin başkenti Londr..
IMF'den Almanya'ya şok
Ekonomi

IMF'den Almanya'ya şok

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 1,2'ye düşürdü.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe muhtemel kadro: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Dinamo Kiev maçı Fenerbahçe kadrosu!
Spor

Dinamo Kiev - Fenerbahçe muhtemel kadro: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Dinamo Kiev maçı Fenerbahçe kadrosu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe maç önc..
Biden: Kanser hastayım! Beyaz Saray'dan jet açıklama
Dünya

Biden: Kanser hastayım! Beyaz Saray'dan jet açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, yaptığı bir konuşma sırasında kanser olduğunu söylemesinden sonra Beyaz Saray'dan jet b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23