2022-12-13 12:17:51 Şifre hırsızlığında en sık kullanılan 5 yöntem İşte 2022’de en çok kullanılan 20 şifre!
Birçok kullanıcı internette hesap açarken güçlü şifreler oluşturmak yerine kolay hatırlanan şifreler seçiyor. Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre veri ihlallerinin yüzde 81’i bireysel şifrelerin çalınmasıyla gerçekleşiyor. Siber saldırganların veri hırsızlığında en çok kullandığı 5 yöntemi sıralayan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu saldırılardan korunmak için mutlaka güçlü ve tahmin edilmesi zor parolalar kullanılması gerektiğini belirtiyor.