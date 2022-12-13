Şifre hırsızlığında en sık kullanılan 5 yöntem İşte 2022’de en çok kullanılan 20 şifre!

Yeni Akit/Ankara Online alışveriş yapmak, bir mobil uygulamaya kaydolmak veya internette video izlemek istendiğinde mutlaka bir üyelik açılması ve bu üyelik için bir parola belirlenmesi gerekiyor. Bu parolayı oluştururken birçok kullanıcı güçlü şifreler oluşturmaktansa kolay hatırlayabilecekleri şifreleri belirlemeyi tercih ediyor. Hesaplar için kolay, akılda kalıcı şifreler oluşturmak her ne kadar cazip gelse de bu durum kötü niyetli kişilerin hesaplara erişimini kolaylaştırıyor. Şifreleri hatırlamak ve tahmin etmek ne kadar kolay olursa, siber suçlulara karşı da o kadar savunmasız olunabildiğini ifade eden Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dark webe sızan hesap bilgilerinde bulunan en yaygın 20 şifreyi ve şifre hırsızlığında kullanılan 5 yöntemi sıralıyor.