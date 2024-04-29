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Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

2024-04-29 02:08:45
Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

Sıfırdan bir milyon dolar kazanacağını iddia ederek bilerek iflas eden ünlü milyoner büyük bir kabusu yaşamaya başladı.

#1
Foto - Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

Milyoner YouTuber Mike Black, şirketlerin mühendislik, ürün geliştirme, pazarlama ve satış alanlarında liderleri işe almasına yardımcı olan bir yazılım geliştirme ajansı olan Told Media'yı yönetiyor.

#2
Foto - Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

Kendine meydan okumaya her zaman hazır olduğunu söyleyen Mike, 2023 yılında her şeyi bırakıp sıfırdan 1 milyon dolar kazanabileceğini ispat etmek için kasıtlı olarak iflas etti.

#3
Foto - Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

Mike, buna "Milyon Dolarlık Geri Dönüş Mücadelesi" adını verdi. Buradaki fikir, para kazanmak için paraya ihtiyaç olmadığını kanıtlamaktı.

#4
Foto - Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

Bir YouTube videosunda izleyicilere, "Pandemi sırasında her şeyini kaybeden ve gerçekten depresyona giren birçok insan tanıyordum. Hatta bir gecede 10 milyon dolarını kaybeden bir arkadaşım bile oldu" dedi.

#5
Foto - Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

Bir arkadaşının karavanında yaşamaya başlayan Mike, birkaç gün içinde, bedava aldığı bazı mobilyaları satarak ilk 300 dolarını kazandığını söyledi.

#6
Foto - Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

Mike, "Satılacak en iyi şeylerden biri masalardır. Craigslist'in ücretsiz kısmında reklam alıp Facebook Marketplace'e koyup kâr amaçlı satmaya başladım. Alıcı ve satıcı arasındaki tüm lojistiği yöneterek aracılık yaptım. İki haftadan kısa bir süre içinde, ödünç aldığım bir bilgisayarı kullanarak bu mobilya işlemlerini orta düzeyde yöneterek, çok ucuz bir ofis alanı kiralayacak kadar para kazandım. Kısa süre sonra yaşamak için de mütevazı bir yer kiralayabildim. 3 ay sonra serbest sosyal medya yöneticisi haline geldim ve bazı müşteriler edindim. Çok geçmeden kendi kahve markamı yarattım. Milyonlarca dolar kazanmıyoruz ama büyük teknoloji şirketleriyle sosyal medyalarını yönetme konusunda onlara tanıtım yapan telefon görüşmeleri yapıyorum. Bir kahve markası yarattım. Demek istediğim her şey doğru yönde gidiyor. Üç ay önce karavanda yatıyordum." diye konuştu.

#7
Foto - Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

Projenin dördüncü ayına girildiğinde Mike'ın babasına kolon kanseri teşhisi konuldu. Yine de projeyi sürdürmeye devam eden Mike, 10.aya gelindiğinde babasının sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine projeye son vermek zorunda kaldığını duyurdu.

#8
Foto - Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

10.ayın sonunda 64 bin dolar kazandığını açıklayan Mike, "Resmi olarak projeyi erken bitirmeye karar verdim. Şimdi bunu yapmak beni ne kadar üzse de, özellikle de sadece 2 ay kala, yapılacak doğru şeyin bu olduğunu hissediyorum. Kişisel olarak pek çok şeyle uğraşıyorum ve son zamanlarda beni gerçekten uçurumun kenarına iten bir şey oldu. Babamın sağlığı ve kişisel sağlığım gerçekten onunla ilgilenmeye başlamam gereken noktaya geriledi. Tüm proje boyunca bunu sizinle paylaşmadım" diye konuştu.

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