Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

10.ayın sonunda 64 bin dolar kazandığını açıklayan Mike, "Resmi olarak projeyi erken bitirmeye karar verdim. Şimdi bunu yapmak beni ne kadar üzse de, özellikle de sadece 2 ay kala, yapılacak doğru şeyin bu olduğunu hissediyorum. Kişisel olarak pek çok şeyle uğraşıyorum ve son zamanlarda beni gerçekten uçurumun kenarına iten bir şey oldu. Babamın sağlığı ve kişisel sağlığım gerçekten onunla ilgilenmeye başlamam gereken noktaya geriledi. Tüm proje boyunca bunu sizinle paylaşmadım" diye konuştu.