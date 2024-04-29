Sıfırdan 1 milyon dolar kazanacağını iddia eden milyoner bilerek iflas etti! Sonrası tam anlamıyla kabus

Mike, "Satılacak en iyi şeylerden biri masalardır. Craigslist'in ücretsiz kısmında reklam alıp Facebook Marketplace'e koyup kâr amaçlı satmaya başladım. Alıcı ve satıcı arasındaki tüm lojistiği yöneterek aracılık yaptım. İki haftadan kısa bir süre içinde, ödünç aldığım bir bilgisayarı kullanarak bu mobilya işlemlerini orta düzeyde yöneterek, çok ucuz bir ofis alanı kiralayacak kadar para kazandım. Kısa süre sonra yaşamak için de mütevazı bir yer kiralayabildim. 3 ay sonra serbest sosyal medya yöneticisi haline geldim ve bazı müşteriler edindim. Çok geçmeden kendi kahve markamı yarattım. Milyonlarca dolar kazanmıyoruz ama büyük teknoloji şirketleriyle sosyal medyalarını yönetme konusunda onlara tanıtım yapan telefon görüşmeleri yapıyorum. Bir kahve markası yarattım. Demek istediğim her şey doğru yönde gidiyor. Üç ay önce karavanda yatıyordum." diye konuştu.