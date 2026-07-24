Sıfır Atık Seferberliği Muhtarlarla Mahallelere Taşınıyor: Antalya’dan Güçlü Destek
Sıfır Atık Vakfı ve Antalya Valiliği iş birliği ile düzenlenen Geleceğe İz Bırak Muhtarlar Buluşması’nda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, “2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlattığı Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’nin 81 ilinde mahalle ve köylerimize yaygınlaştırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. En önemli yol arkadaşlarımız, en önemli paydaşlarımız mahallelerimizde ve köylerimizde görev yapan siz muhtarlarımızsınız” dedi. Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı ve Antalya Valiliği iş birliğinde düzenlenen “Geleceğe İz Bırak Muhtarlar Buluşması”, Antalya’da gerçekleştirildi.