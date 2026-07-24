Sıfır Atık Seferberliği Muhtarlarla Mahallelere Taşınıyor: Antalya’dan Güçlü Destek

İçişleri Bakanlığı ile Protokolün Ardından Muhtarlara Sıfır Atık Eğitimleri Verilecek Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Muhtarlarımız bizlerin uç beyleridir” sözünü hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu ve Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde muhtarları çevre ve iklim çalışmalarının merkezine taşıyacak yeni bir sürecin başlatıldığını belirten Ağırbaş, İçişleri Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 ilde görev yapan tüm muhtarlara sıfır atık eğitimleri verileceğini ifade etti. Ağırbaş, muhtarlık kurumunun daha da güçlendirilmesi amacıyla yeni destek mekanizmaları, finansman imkanları ve kaynak modelleri üzerinde de çalıştıklarını belirterek, vatandaşın ilk başvurduğu kamu temsilcileri olan muhtarlarla birlikte daha yaşanabilir, daha güçlü ve sürdürülebilir bir Türkiye inşa etmek için ortak bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.