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Sıfır Atık Seferberliği Muhtarlarla Mahallelere Taşınıyor: Antalya’dan Güçlü Destek

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Sıfır Atık Seferberliği Muhtarlarla Mahallelere Taşınıyor: Antalya’dan Güçlü Destek

Sıfır Atık Vakfı ve Antalya Valiliği iş birliği ile düzenlenen Geleceğe İz Bırak Muhtarlar Buluşması’nda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, “2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlattığı Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’nin 81 ilinde mahalle ve köylerimize yaygınlaştırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. En önemli yol arkadaşlarımız, en önemli paydaşlarımız mahallelerimizde ve köylerimizde görev yapan siz muhtarlarımızsınız” dedi. Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı ve Antalya Valiliği iş birliğinde düzenlenen “Geleceğe İz Bırak Muhtarlar Buluşması”, Antalya’da gerçekleştirildi.

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Foto - Sıfır Atık Seferberliği Muhtarlarla Mahallelere Taşınıyor: Antalya’dan Güçlü Destek

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Koordinatörü Ebru Şahin, kaymakamlar, il genelindeki muhtarlar ve basın mensuplarının katıldığı programda, Sıfır Atık Projesi’nin temel hedefleri, uygulama alanları ve yerelde etkin şekilde hayata geçirilmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

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Foto - Sıfır Atık Seferberliği Muhtarlarla Mahallelere Taşınıyor: Antalya’dan Güçlü Destek

İçişleri Bakanlığı ile Protokolün Ardından Muhtarlara Sıfır Atık Eğitimleri Verilecek Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Muhtarlarımız bizlerin uç beyleridir” sözünü hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu ve Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde muhtarları çevre ve iklim çalışmalarının merkezine taşıyacak yeni bir sürecin başlatıldığını belirten Ağırbaş, İçişleri Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 ilde görev yapan tüm muhtarlara sıfır atık eğitimleri verileceğini ifade etti. Ağırbaş, muhtarlık kurumunun daha da güçlendirilmesi amacıyla yeni destek mekanizmaları, finansman imkanları ve kaynak modelleri üzerinde de çalıştıklarını belirterek, vatandaşın ilk başvurduğu kamu temsilcileri olan muhtarlarla birlikte daha yaşanabilir, daha güçlü ve sürdürülebilir bir Türkiye inşa etmek için ortak bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

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Foto - Sıfır Atık Seferberliği Muhtarlarla Mahallelere Taşınıyor: Antalya’dan Güçlü Destek

Sıfır Atık Hareketi’nin mahalle ve köylere yaygınlaştırılmasında muhtarların kritik bir rol üstleneceğini belirten Ağırbaş, “2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlattığı Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’nin 81 ilinde mahalle ve köylerimize yaygınlaştırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu bağlamda bizim en önemli yol arkadaşlarımız, en önemli paydaşlarımız mahallelerimizde ve köylerimizde görev yapan siz muhtarlarımızsınız” ifadelerini kullandı.

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Foto - Sıfır Atık Seferberliği Muhtarlarla Mahallelere Taşınıyor: Antalya’dan Güçlü Destek

Antalya’nın bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31’e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Ağırbaş, bunun şehir için önemli fırsatlar barındırdığını söyledi. Ağırbaş, “COP31, yani Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı, 193 ülkenin katılacağı çok önemli bir toplantı. Bu organizasyon Antalya’nın dünya sahnesinde daha güçlü şekilde tanıtılması için büyük bir fırsat. Buraya gelecek insanlar kendi ülkelerindeki bakanlar, teknoloji sektörünün önemli isimleri olacak. Antalya’nın yeni iş birlikleri geliştireceğine, turizm potansiyeline katkı sağlayacağına ve daha fazla yatırım alarak dünya sahnesinde daha güçlü temsil edileceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Foto - Sıfır Atık Seferberliği Muhtarlarla Mahallelere Taşınıyor: Antalya’dan Güçlü Destek

Çevre kirliliği ve plastik atıkların oluşturduğu risklere dikkat çeken Ağırbaş, vatandaşların desteğinin önemine vurgu yaptı. Ağırbaş, “Türkiye’nin 81 ilinde gördüğümüz en büyük problemlerden biri vatandaşlarımızın çöplerini çöp konteynerleri yerine nehirlere ve derelere atması. Attığımız çöpler yok olmuyor; dereler ve nehirler vasıtasıyla denizlere ulaşıyor. Bugün Antalya sahillerinin bazı bölümlerinde plastik atıklar nedeniyle vatandaşlarımız denize giremez duruma geldi” dedi. Konuşmasının devamında, “Artık anne karnındaki çocukların kanında mikroplastiğe rastlıyoruz. 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastik olacağı öngörülüyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. 86 milyon vatandaşımızla birlikte daha yaşanabilir bir Türkiye inşa etmek istiyorsak el ele, omuz omuza çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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