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Aktüel
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Şiddetli sağanak zor anlar yaşattı

2021-04-26 18:24:55
Şiddetli sağanak zor anlar yaşattı

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Şehir merkezinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ile yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Şehir merkezinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ile yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı.

#2
Foto - Sarıkamış'ta da etkisini gösteren sağanak bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Sarıkamış'ta da etkisini gösteren sağanak bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

#3
Foto - Yollarda su taşkınları oluştu, su ile dolan çayırlık alanlarda leylekler ile sığırcıkların yiyecek aradığı gözlendi.

Yollarda su taşkınları oluştu, su ile dolan çayırlık alanlarda leylekler ile sığırcıkların yiyecek aradığı gözlendi.

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