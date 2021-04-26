2021-04-26 18:24:55 Şiddetli sağanak zor anlar yaşattı
Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ile yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı.
Sarıkamış'ta da etkisini gösteren sağanak bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Yollarda su taşkınları oluştu, su ile dolan çayırlık alanlarda leylekler ile sığırcıkların yiyecek aradığı gözlendi.
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