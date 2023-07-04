  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
Orada sıcaktan kavrulan dev yılanlar kendilerini sokağa attı! Kapı pencerelerinizi kapatın... Korkulan istila başladı

2023-07-04 14:27:37
Orada sıcaktan kavrulan dev yılanlar kendilerini sokağa attı! Kapı pencerelerinizi kapatın... Korkulan istila başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olurken gelen son görüntüler herkesi şoke etti. Sıcaktan kavrulan dev yılanlar kendileri sokağa atmaya başladı. Kapı pencerelerinizi kapatın! Dev yılanları görünce uykunuz kaçacak. Uzmanlar acil durum ilan etti. Korkula yılan istilası başladı! Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Sıcaklıkların artmasıyla kavrulan dev yılanlar gündüzün ortasında kendilerini sokağa attı. Görenlerin ağzı açık kaldı. O ülkede trafik durma noktasında kadar geldi. Hemen kapı ve pencerelerinizi kapatın. Uzmanlar son dakika olarak uyardı. Yılan istilası başladı! Gördüğünüz gibi kaçın.

#1
Foto - Orada sıcaktan kavrulan dev yılanlar kendilerini sokağa attı! Kapı pencerelerinizi kapatın... Korkulan istila başladı

Son dönemde yılan haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Tayland'dan gelen görüntüler ise herkesi şoke etti. Dev yılanlar sıcaktan kendilerini sokağa attı. Tayland'da yer alan Phuket şehrinde sıcaktan bunalan dev yılanlar kendileri sokağa atmaya başladı. Polisler sokağın ortasında duran bir dev yılanı fark edince olanlar oldu. Trafikte olan araçlar yılanı ezmemek için uğraşırken polisler hemen yolu trafiğe kapattı.

#2
Foto - Orada sıcaktan kavrulan dev yılanlar kendilerini sokağa attı! Kapı pencerelerinizi kapatın... Korkulan istila başladı

Dev yılan herkesi şoke ederken sokak ortalarında çıkan yılanlar için önlemler alınması önerildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yılanı yakalayarak tekrardan doğaya saldı. Gelen görüntüler sonrası uzmanlar son dakika uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla yılan vakaların daha da artacağını ifade eden yetkililer, bölge halkını yılan saldırılarına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Yolcu otobüsünde rezillik!
Gündem

Yolcu otobüsünde rezillik!

Bolu'da bir yolcu otobüsünde 5 kilo 75 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Küçük Leyla Aydemir cinayetinde önemli flaş gelişme: beraat olan kararın bozulmasını talep etti!
Yerel

Küçük Leyla Aydemir cinayetinde önemli flaş gelişme: beraat olan kararın bozulmasını talep etti!

Küçük Leyla Aydemir cinayetinde flaş gelişme: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti... Türkiye'yi yasa boğan ve sallayan 4 yaşında..
Türkiye'den İsrail'e kınama
Gündem

Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskını şiddet..
Çorum'daki altın rafinerisi Türkiye ihracatının yüzde 3'ünü yapıyor! Net serveti 5 milyar dolar
Ekonomi

Çorum'daki altın rafinerisi Türkiye ihracatının yüzde 3'ünü yapıyor! Net serveti 5 milyar dolar

Türkiye'nin altın ihracatındaki gücünü ve Ahmet Ahlatcı'nın büyüme hikayesini bu sözlerle anlattı! Çorum'daki altın rafinerisiyle Türkiye'ni..
Habertürk'ten ayrılmıştı! Kübra Par'ın yeni kanalı belli oldu
Medya

Habertürk'ten ayrılmıştı! Kübra Par'ın yeni kanalı belli oldu

Habertürk'te ayrılık silsilesi devam ederken kuruma son veda eden isim Kübra Par oldu.
Blu TV ne demek istedi?
Medya

Blu TV ne demek istedi?

Bir dönem “Hükümeti ben kurar, ben yıkarım” diyen Aydın Doğan’ın sahibi olduğu BluTV'de yayınlanan dizideki sahne "Blu TV ne demek istedi?" ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23