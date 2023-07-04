2023-07-04 14:27:37 Orada sıcaktan kavrulan dev yılanlar kendilerini sokağa attı! Kapı pencerelerinizi kapatın... Korkulan istila başladı
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olurken gelen son görüntüler herkesi şoke etti. Sıcaktan kavrulan dev yılanlar kendileri sokağa atmaya başladı. Kapı pencerelerinizi kapatın! Dev yılanları görünce uykunuz kaçacak. Uzmanlar acil durum ilan etti. Korkula yılan istilası başladı! Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Sıcaklıkların artmasıyla kavrulan dev yılanlar gündüzün ortasında kendilerini sokağa attı. Görenlerin ağzı açık kaldı. O ülkede trafik durma noktasında kadar geldi. Hemen kapı ve pencerelerinizi kapatın. Uzmanlar son dakika olarak uyardı. Yılan istilası başladı! Gördüğünüz gibi kaçın.