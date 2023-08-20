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Yaşam
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Sıcaktan bunalan ayılar orada serinledi

2023-08-20 09:40:53
Sıcaktan bunalan ayılar orada serinledi

Bitlis'in 2 bin 948 rakımlı Nemrut Kalderası'nda sıcaktan bunalan yavru boz ayılar, krater gölünde serinledi.

#1
Foto - Sıcaktan bunalan ayılar orada serinledi

Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Sıcaktan bunalan ayılar orada serinledi

Her gün yerli ve yabancı yüzlerce turistin akın ettiği Nemrut Kalderası, doğal güzelliğinin yanı sıra boz ayılarıyla da vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

#3
Foto - Sıcaktan bunalan ayılar orada serinledi

Nemrut Krater Gölü’nü gezen ziyaretçiler, ormanlık alandan çıkan 3 yavru ayının Nemrut Krater Gölü’nde yüzmesini izledi.

#4
Foto - Sıcaktan bunalan ayılar orada serinledi

Önce göl kenarından su içen yavru ayılar, daha sonra göle girerek serinlemeye çalıştı. Bir müddet göl de yüzen ayılar, daha sonra gölden çıkarak tekrar ormanlık alana girdi. Yavru ayıların göl sefası, çevrede bulunan ziyaretçiler tarafından kayıt altına alındı.

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