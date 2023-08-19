2023-08-19 22:51:29 Sıcaklardan bunalanlar bu yaylara koşuyor
Düzce’de hava sıcaklığı şehir merkezinde 30 derece ölçülürken, Balıklı Yaylası'nda sıcaklık 15 derece oldu.
Düzce’de hava sıcaklığı şehir merkezinde 30 derece ölçülürken, Balıklı Yaylası'nda sıcaklık 15 derece oldu.
Düzce’de bunaltıcı sıcaklıklar devam ederken, yaylalar ise vatandaşları serinletmeye devam ediyor. Kaynaşlı’da bulunan Topuk Yaylası’nda hava sıcaklığı 21 derece ölçülürken, en düşük sıcaklık ise Balıklı Yaylası'nda ölçüldü.
Hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülen Balıklı Yaylası, dron ile görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Mehmetcan Düzgün tarafından çekilen görüntülerde, tam ortasından geçen su ile yayla yeşil ve mavi ile buluşuyor.
Şehrin bunaltıcı sıcaklarından kaçarak yaylaya gelen Abdullah Yaldız, "Düzce'deki sıcak havalardan, nemli havalardan dolayı Topuk Yaylası'na geldik serinlemek amacı ile. Burada hava sıcaklığı 15-16 derece arasında ve hava rüzgarlı" ifadelerini kullandı.
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