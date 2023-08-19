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Yaşam
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Sıcaklardan bunalanlar bu yaylara koşuyor

2023-08-19 22:51:29
Sıcaklardan bunalanlar bu yaylara koşuyor

Düzce’de hava sıcaklığı şehir merkezinde 30 derece ölçülürken, Balıklı Yaylası'nda sıcaklık 15 derece oldu.

#1
Foto - Sıcaklardan bunalanlar bu yaylara koşuyor

Düzce’de bunaltıcı sıcaklıklar devam ederken, yaylalar ise vatandaşları serinletmeye devam ediyor. Kaynaşlı’da bulunan Topuk Yaylası’nda hava sıcaklığı 21 derece ölçülürken, en düşük sıcaklık ise Balıklı Yaylası'nda ölçüldü.

#2
Foto - Sıcaklardan bunalanlar bu yaylara koşuyor

Hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülen Balıklı Yaylası, dron ile görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Mehmetcan Düzgün tarafından çekilen görüntülerde, tam ortasından geçen su ile yayla yeşil ve mavi ile buluşuyor.

#3
Foto - Sıcaklardan bunalanlar bu yaylara koşuyor

Şehrin bunaltıcı sıcaklarından kaçarak yaylaya gelen Abdullah Yaldız, "Düzce'deki sıcak havalardan, nemli havalardan dolayı Topuk Yaylası'na geldik serinlemek amacı ile. Burada hava sıcaklığı 15-16 derece arasında ve hava rüzgarlı" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sıcaklardan bunalanlar bu yaylara koşuyor

#5
Foto - Sıcaklardan bunalanlar bu yaylara koşuyor

#6
Foto - Sıcaklardan bunalanlar bu yaylara koşuyor

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