Sıcak havada zorlu hasat mesaisi

Soğan hasadının Nisan ayı itibarıyla başladığını dile getiren Hüseyin Elmas, 100 dönümlük alanda 500 ton ürün elde ettiğini belirterek, "Biz burada soğan hasadı yapıyoruz. Soğanın rekoltesi az olduğu için işçi çalışmasında sıkıntı var. Soğan hasadı Reyhanlı'dan başlıyor. Hasat, Nisan gibi başlar Aralık gibi biter. Şu an soğanın tarlada kilosu 17 TL'dir. Bu işi herkes yapamaz, meşakkatlidir. Bu sene rekolte az olduğu için günlük yevmiyeler düşük, yaklaşık 500 liradır. Şu an burada 100 dönüm tarla var. Ortalama 500 ton da soğan var" dedi.