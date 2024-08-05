2024-08-05 11:26:16 Sıcak hava cilt kanserine neden oluyor
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Acil Tıp Uzmanı Dr. Zübeyde Albayrak, termometreler 40 dereceyi gösterirken, aşırı sıcakların erken yaşlanma ve cilt kanserine neden olduğunu dikkat çekti. Acil Tıp Uzmanı Dr. Zübeyde Albayrak, kentte artan sıcaklar nedeniyle erken yaşlanma ve cilt kanserine neden olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklıkların sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirten Dr. Albayrak, artan ortam sıcaklığının vücut sıcaklığını aştığında vücut ortamdaki ısıyı emip ve vücut ısısı, vücut sıcaklığının artmaya başladığını kaydetti.