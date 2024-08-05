Sıcak hava cilt kanserine neden oluyor

Günlük en az 2, 2.5 litre sıvı tüketilmesi gerekir. Öncelik olarak sıvı tercihimiz tabi ki su olması gerekiyor. Bunun haricinde kahve, çay, gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Vücut direncini arttırmak vücuda gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlamak adına bol bol sebze ve meyve tüketilmesi gerekir. Yağlı besinlerden uzak durmalı, yemek yaparken kızartma tekniği yerine haşlama, kendi suyunda pişirme ya da ızgara yöntemleri tercih edilmelidir. Bunun haricinde idrar söktürücü kullanımı ya da kronik kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı gibi sıvı kısıtlaması olan hastaların diyetlerini düzenlerken kendi doktorlarına başvurması gerekir'' ifadelerini kullandı.