Katil İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani tüm dünyaya açıkladı: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek

İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile savaş için en az üç haftalık ayrıntılı operasyon planı hazırlandığını duyurdu. İsrail ordusunun ayrıca daha uzun vadeli askeri planlar üzerinde de çalıştığı belirtildi.İsrail, savaşın hedefinin İran'ın İsrail'i tehdit etme kapasitesini zayıflatmak olduğunu açıkladı. İsrail ordusu özellikle balistik füze altyapısı, nükleer tesisler ve güvenlik kurumlarına ait hedefleri vurduklarını bildirdi. Şu ana kadar 110 binden fazla yedek askerin seferber edildiği ve İran içinde vurulacak binlerce hedef bulunduğu ifade edildi.