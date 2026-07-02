Sıcak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini ateşledi
Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Türkiye kritik noktada yerli ve milli Tayfun balistik füzesini ateşledi. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Türkiye kritik noktada yerli ve milli Tayfun balistik füzesini ateşledi. İşte detaylar...
Gazete Rize'de yer alan habere göre, Türkiye'nin en uzun menzilli, hipersonik hızlara ulaşabilen ve milli imkanlarla üretilen balistik füzesi TAYFUN'un deneme atışları devam ediyor.
Rize Artvin Havalimanından yapılan atışlarda Tayfun füzesinin yeni varyantlarının denemeleri yapılıyor. 18 Ekim 2022’den itibaren yapılan atışlarda başarılı sonuçlar elde edildi.
Havalimanının Rize merkez yönündeki sahasında yapılan fırlatmalar 2025 yılında 3 kez gerçekleştirildi.
Son deneme atışı da bugün saat 14’te yapıldı. Test atışı öncesinde Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapılan atışla deniz üzerindeki hedef vurulmaya çalışıldı.
Türkiye'nin stratejik savunma kapasitesinde kritik bir rol üstlenen Tayfun füzesinin son gerçekleştirdiği test atışıyla ilgili detayların, önümüzdeki günlerde yetkili makamlar tarafından açıklanması öngörülüyor.
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