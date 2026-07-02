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Sıcak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini ateşledi

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Sıcak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini ateşledi

Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Türkiye kritik noktada yerli ve milli Tayfun balistik füzesini ateşledi. İşte detaylar...

#1
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini ateşledi

Gazete Rize'de yer alan habere göre, Türkiye'nin en uzun menzilli, hipersonik hızlara ulaşabilen ve milli imkanlarla üretilen balistik füzesi TAYFUN'un deneme atışları devam ediyor.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini ateşledi

Rize Artvin Havalimanından yapılan atışlarda Tayfun füzesinin yeni varyantlarının denemeleri yapılıyor. 18 Ekim 2022’den itibaren yapılan atışlarda başarılı sonuçlar elde edildi.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini ateşledi

Havalimanının Rize merkez yönündeki sahasında yapılan fırlatmalar 2025 yılında 3 kez gerçekleştirildi.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini ateşledi

Son deneme atışı da bugün saat 14’te yapıldı. Test atışı öncesinde Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapılan atışla deniz üzerindeki hedef vurulmaya çalışıldı.

#5
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini ateşledi

Türkiye'nin stratejik savunma kapasitesinde kritik bir rol üstlenen Tayfun füzesinin son gerçekleştirdiği test atışıyla ilgili detayların, önümüzdeki günlerde yetkili makamlar tarafından açıklanması öngörülüyor.

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