  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket! Yoldan geçerken durdurup istiyorlar! Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat Savaş haberleri çocukları olumsuz etkiliyor! Uzman isim 'acilen bunları' yapın uyarısında bulundu... Cem Küçük'ten canlı yayında Türkiye için beklenmedik savunma sanayi uyarısı: Acilen... Katar'ı kurtaran 120 saniye! Ne olduysa iki dakikada oldu Doğu Asya ülkesinden artan gerilim nedeniyle İran için sürpriz karar! Çok konuşulacak gelişme: Fenerbahçe'yi 'Saran' tehlike! Tedesco sonrası başkan da... Türkiye'den Patriot tepkisi: Talihsiz ve zamansız Devis Vasquez ile ilgili gündeme oturacak 'detayı' duyurdular: Sergen Yalçın karar verecek Yangına karşı koruma temizliği
Spor
6
Yeniakit Publisher
Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket!

Galatasaray’da seçim rüzgarları sertleşirken gündeme 'davet' bombası düştü! Dursun Özbek cephesinden gelen 'Fatih Terim, Liverpool maçının şeref konuğu olmalı' çağrısı camiayı ikiye böldü. Kemerburgaz açılışında dışlanan, şimdilerde ise Özbek’in karşısına rakip çıkacağı konuşulan 'İmparator' bu stratejik hamleye ne yanıt verecek? Vefa mı, seçim yatırımı mı? İşte Florya koridorlarını hareketlendiren o gelişme.

#1
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket!

Galatasaray'da seçim kulisleri çok hareketli. Tam da bu süreçte gündeme bomba gibi düşen bir "davet" hamlesi seçim sürecini değiştirecek türden. Buna göre Dursun Özbek yönetimine yakınlığıyla bilinen ve "gayri resmi sözcü" lakaplı bir hesaptan gelen son açıklama yeni bir tartışma başlattı. Yapılan bu açıklamada, "Son yaşanan fotoğraf olayından sonra Fatih Terim, Galatasaray-Liverpool maçlarının şeref konuğu olmalıdır" denilerek tecrübeli teknik adama açık bir davet mesajı gönderildi.

#2
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket!

Bu davetin sadece bir "vefa" gösterisi mi yoksa stratejik bir hamle mi olduğu konusunda camia ikiye bölünmüş durumda. Fatih Terim’in, önümüzdeki seçimlerde Dursun Özbek’in karşısına güçlü bir rakip olarak çıkacağı yüksek sesle konuşuluyor. Bu davet, "muhtemel rakibi onore ederek saf dışı bırakma" hamlesi olarak yorumlanıyor.

#3
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket!

Terim, yakın geçmişte Kemerburgaz tesislerinin açılışı dahil olmak üzere pek çok önemli organizasyonda "arka planda" tutulmuş veya doğrudan davet edilmemişti. Bu durumun Terim cephesinde bir kırgınlık yarattığı biliniyor.

#4
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket!

Fotospor'a göre; Davetin tetikleyicisi olan "fotoğraf olayı" sonrası yönetimin attığı bu adım, taraftarın Terim'e olan yoğun ilgisini yönetme çabası olarak görülüyor.

#5
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket!

Şu an için en büyük soru işareti; Fatih Terim’in bu "şeref konuğu" teklifine ne yanıt vereceği. Son dönemde kulüp organizasyonlarından uzak durmayı tercih eden İmparator’un, Liverpool maçında protokoldeki yerini alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Gündem

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda, Tahran yönetiminin savaş tarihine geçecek ilginç bir "aldatma" taktiği kullandığ..
Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu
Gündem

Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yapılan testlerin sonucu belli oldu...
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren saldırıların mimarı Trump’ın nükleer bir felaketi tetikleyecek adımları, ABD Senatosu’nda mercek altına alın..
Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor
Gündem

Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, şu an zay..
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!
Gündem

Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

İşgalci israil ordusunun sözcülüğünü yapan kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında itiraf dolu açıklamaların ardından tabancayı ..
Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...
Gündem

Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sadece geçmişin miras..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23