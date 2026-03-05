Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket!

Galatasaray'da seçim kulisleri çok hareketli. Tam da bu süreçte gündeme bomba gibi düşen bir "davet" hamlesi seçim sürecini değiştirecek türden. Buna göre Dursun Özbek yönetimine yakınlığıyla bilinen ve "gayri resmi sözcü" lakaplı bir hesaptan gelen son açıklama yeni bir tartışma başlattı. Yapılan bu açıklamada, "Son yaşanan fotoğraf olayından sonra Fatih Terim, Galatasaray-Liverpool maçlarının şeref konuğu olmalıdır" denilerek tecrübeli teknik adama açık bir davet mesajı gönderildi.