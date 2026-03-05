Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket!
Galatasaray’da seçim rüzgarları sertleşirken gündeme 'davet' bombası düştü! Dursun Özbek cephesinden gelen 'Fatih Terim, Liverpool maçının şeref konuğu olmalı' çağrısı camiayı ikiye böldü. Kemerburgaz açılışında dışlanan, şimdilerde ise Özbek’in karşısına rakip çıkacağı konuşulan 'İmparator' bu stratejik hamleye ne yanıt verecek? Vefa mı, seçim yatırımı mı? İşte Florya koridorlarını hareketlendiren o gelişme.