Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet!

‘ÇELİK KUBBE’Yİ GÜÇLENDİRECEK’ Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamalara atıf yapıla haberde, SİPER 2’nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesiyle birlikte “stratejik düzeyde kritik bir rol” üstleneceği ve Türkiye’nin geliştirdiği “Çelik Kubbe” konseptinin üst katmanını güçlendireceği ifadeleri öne çıkarıldı. ‘AYNI ANDA 10 HEDEF’ ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen SİPER ailesinin gelişmiş versiyonu olan SİPER 2’nin, Çelik Kubbe mimarisinde üst katman savunma unsuru olarak konumlandığı, aynı anda 10 hedefi angaje edebildiği ve 20 füzeyi yönlendirebildiği bilgisi de Yunan basınında geniş şekilde yer aldı. Sisteminin 30 kilometre irtifaya ulaşabildiği, savaş uçağı, helikopter, İHA/dron, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlara karşı tasarlandığı vurgulandı. SİPER 2’nin SİPER-1’e kıyasla (100 km+ menzil) daha uzun (6,3 m’ye karşı 5,4 m) ve daha geniş çaplı bir yapıya sahip olduğu, her iki versiyonun da aynı fırlatma kapsülü üzerinden kullanılabildiği bilgisi de haberde ayrıntılı şekilde aktarıldı.