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Teknoloji-Bilişim
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Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet!
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Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet!

Türk savunma sanayiinin gökyüzündeki yeni muhafızı SİPER 2, test atışında manevra yapan hedefi tam isabetle vurunca Yunan basınında adeta kırmızı alarm verildi. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığıyla geliştirilen ve Çelik Kubbe'nin en vurucu gücü olan uzun menzilli füze sistemini manşetlerine taşıyan Yunan medyası, ‘Ankara Atina'ya çok net bir mesaj verdi, gökyüzünde aşılması imkansız tehlikeli bir perde kurdular’ itirafında bulundu.

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Foto - Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet!

Türkiye'nin askeri teknolojide attığı dev adımlar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini baştan aşağı değiştirmeye devam ediyor. Sinop test alanında gerçekleştirilen ve hareketli düşman jetlerini simüle eden yerli İHA'yı 150 kilometre menzilde tek hamlede imha eden uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER 2, Yunanistan'da adeta deprem etkisi oluşturdu.

#2
Foto - Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet!

Yunan askeri yayın organı Militaire, Türk savunmasının kalbi "Çelik Kubbe"nin en üst katmanını oluşturan bu sistemi "Ankara'nın katmanlı hava savunma mimarisi" başlığıyla manşete taşıdı. Aynı anda tam 10 hedefi imha edebilen, 20 füzeyi aynı saniyede yönlendiren ve 30 kilometre irtifaya kadar savaş uçaklarından seyir füzelerine kadar her şeyi havada avlayan SİPER 2'nin Atina için çok sert bir ihtar olduğunu yazan Yunan basını, SİPER 1, SİPER 2 ve HİSAR füzelerinin birleşerek gökyüzünde "aşılması imkansız ve son derece tehlikeli bir kalkan" oluşturduğunu itiraf ederek, Atina hükümetine "Türkiye'yi dikkatle izleyin" çağrısı yaptı.

#3
Foto - Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet!

‘ANKARA’NIN KATMANLI HAVA SAVUNMA MİMARİSİ’ Yunan basınından Militaire, 12 Haziran 2026’da Sinop’ta bulunan Türk Savunma Sanayi Test Alanı’nda yapılan SİPER 2 denemesini “Ankara’nın katmanlı hava savunma mimarisi” ve “bölgesel askeri dengelerde kritik değişiklik” başlıklarıyla değerlendirildi.

#4
Foto - Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet!

‘ATİNA’YA MESAJ’ Haberde ROKETSAN tarafından geliştirilen SİPER 2 uzun menzilli karadan havaya füze sisteminin, test sırasında jet motoru taşıyan ve uçuş esnasında manevra yaparak gerçek bir hava tehdidini simüle eden yerli üretim insansız hava aracını imha ettiğine dikkat çekilirken “6.3 metre uzunluğundaki füze, 150 kilometre menzile sahip ve tam isabete sahip. Böylelikle Türkiye, hava savunma kapasitesinde kritiği eşiği aşarken Atina’ya da bir mesaj gönderdi” denildi.

#5
Foto - Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet!

‘ÇELİK KUBBE’Yİ GÜÇLENDİRECEK’ Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamalara atıf yapıla haberde, SİPER 2’nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesiyle birlikte “stratejik düzeyde kritik bir rol” üstleneceği ve Türkiye’nin geliştirdiği “Çelik Kubbe” konseptinin üst katmanını güçlendireceği ifadeleri öne çıkarıldı. ‘AYNI ANDA 10 HEDEF’ ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen SİPER ailesinin gelişmiş versiyonu olan SİPER 2’nin, Çelik Kubbe mimarisinde üst katman savunma unsuru olarak konumlandığı, aynı anda 10 hedefi angaje edebildiği ve 20 füzeyi yönlendirebildiği bilgisi de Yunan basınında geniş şekilde yer aldı. Sisteminin 30 kilometre irtifaya ulaşabildiği, savaş uçağı, helikopter, İHA/dron, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlara karşı tasarlandığı vurgulandı. SİPER 2’nin SİPER-1’e kıyasla (100 km+ menzil) daha uzun (6,3 m’ye karşı 5,4 m) ve daha geniş çaplı bir yapıya sahip olduğu, her iki versiyonun da aynı fırlatma kapsülü üzerinden kullanılabildiği bilgisi de haberde ayrıntılı şekilde aktarıldı.

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Foto - Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet!

‘STRATEJİK DENGELERİ ETKİLEYECEK’ Yunan basınına göre gelişme, Türkiye’nin hava savunma alanında “yerli ve entegre sistemlerle hızla ilerlemesi” ve bunun Ege ile Doğu Akdeniz’de “stratejik dengeyi etkileyebilecek bir kapasite artışı” olarak değerlendirilmesi şeklinde yorumlandı. ‘GÖKYÜZÜNDEKİ TEHLİKELİ PERDE’ Öte yandan haberde özellikle dikkat çeken bir diğer vurgu ise Türkiye’nin hava savunma sistemlerinin birlikte oluşturduğu “ilgi alanlarına derhal konuşlandırılabilir, gökyüzünde son derece tehlikeli bir perde” ifadesi oldu. SİPER 1, SİPER 2 ve HİSAR ailesi sistemlerinin birlikte değerlendirilmesiyle oluşan bu katmanlı yapının, Yunan kaynaklarında “caydırıcılık seviyesi yüksek entegre bir savunma kalkanı” olarak tanımlandığı görüldü. ‘DİKKATLE İZLENMELİ’ Son olarak haberde, SİPER 2 testi yalnızca teknik bir deneme olarak değil, Türkiye’nin hava savunma doktrininde “üst katman kapasite artışı” ve “bölgesel güç projeksiyonu” açısından dikkatle izlenen bir gelişme olarak değerlendirdi.

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