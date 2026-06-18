Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet!

‘STRATEJİK DENGELERİ ETKİLEYECEK’ Yunan basınına göre gelişme, Türkiye’nin hava savunma alanında “yerli ve entegre sistemlerle hızla ilerlemesi” ve bunun Ege ile Doğu Akdeniz’de “stratejik dengeyi etkileyebilecek bir kapasite artışı” olarak değerlendirilmesi şeklinde yorumlandı. ‘GÖKYÜZÜNDEKİ TEHLİKELİ PERDE’ Öte yandan haberde özellikle dikkat çeken bir diğer vurgu ise Türkiye’nin hava savunma sistemlerinin birlikte oluşturduğu “ilgi alanlarına derhal konuşlandırılabilir, gökyüzünde son derece tehlikeli bir perde” ifadesi oldu. SİPER 1, SİPER 2 ve HİSAR ailesi sistemlerinin birlikte değerlendirilmesiyle oluşan bu katmanlı yapının, Yunan kaynaklarında “caydırıcılık seviyesi yüksek entegre bir savunma kalkanı” olarak tanımlandığı görüldü. ‘DİKKATLE İZLENMELİ’ Son olarak haberde, SİPER 2 testi yalnızca teknik bir deneme olarak değil, Türkiye’nin hava savunma doktrininde “üst katman kapasite artışı” ve “bölgesel güç projeksiyonu” açısından dikkatle izlenen bir gelişme olarak değerlendirdi.