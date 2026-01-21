  • İSTANBUL
Ekonomi
SGK’dan milyonları rahatlatan karar: Bakan Bey duyurdu, yüzde 20 zam geldi
Giriş Tarihi:

SGK’dan milyonları rahatlatan karar: Bakan Bey duyurdu, yüzde 20 zam geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK geri ödeme tutarlarının artırıldığını açıkladı. Birçok tıbbi malzemede yüzde 20 artış yapıldı. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Foto - SGK’dan milyonları rahatlatan karar: Bakan Bey duyurdu, yüzde 20 zam geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bazı tıbbi malzeme ve sağlık hizmetlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan geri ödeme tutarlarının artırıldığının müjdesini verdi. "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Foto - SGK’dan milyonları rahatlatan karar: Bakan Bey duyurdu, yüzde 20 zam geldi

NSosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi. SUT'ta özellikli işlemlerde artış yaptıklarını belirten Işıkhan, detayları şöyle verdi:

Foto - SGK’dan milyonları rahatlatan karar: Bakan Bey duyurdu, yüzde 20 zam geldi

"Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı. Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı. Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."

Yorumlar

ByBeyms

Şu Bakakani o kadar seviyorum ki sorma gitsin............

Kudret

Çok rahatladik
