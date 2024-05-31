SGK'dan korkutan hamle! O kişilerin emekli maaşı iptal ediliyor!

SGK'dan bazı emeklileri üzecek haber geldi. O kişilerin emekli maaşları iptal edilecek ve ödenen paralarda faizi ile geri alınacak. Sosyal Güvenlik Kurumu son derece kararlı. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama SGK'dan geldi. Tanıdıklarını sigortalı göstererek eşini dostunu emekli edenler büyük cezalar ile karşı karşıya. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişilerin tespit edilmesi için düğmeye bastı. İş yerinde çalışmayan kişilere sigorta yapan ve sahte iş yeri girişiminde bulunan vatandaşlar büyük yaptırımla karşı karşıya.