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Ekonomi
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SGK'dan korkutan hamle! O kişilerin emekli maaşı iptal ediliyor!

2024-05-31 15:17:25
SGK'dan korkutan hamle! O kişilerin emekli maaşı iptal ediliyor!

SGK'dan bazı emeklileri üzecek haber geldi. O kişilerin emekli maaşları iptal edilecek ve ödenen paralarda faizi ile geri alınacak. Sosyal Güvenlik Kurumu son derece kararlı. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama SGK'dan geldi. Tanıdıklarını sigortalı göstererek eşini dostunu emekli edenler büyük cezalar ile karşı karşıya. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişilerin tespit edilmesi için düğmeye bastı. İş yerinde çalışmayan kişilere sigorta yapan ve sahte iş yeri girişiminde bulunan vatandaşlar büyük yaptırımla karşı karşıya.

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Foto - SGK'dan korkutan hamle! O kişilerin emekli maaşı iptal ediliyor!

EMEKLİ MAAŞLARI İPTAL EDİLECEK Sosyal Güvenlik Kurumu, bu şekilde emekli olanların tespit edilmesi durumunda emekli maaşlarının kesileceğini ve o zamana kadar ödenen paraların faiziyle geri alınacağını açıkladı.

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Foto - SGK'dan korkutan hamle! O kişilerin emekli maaşı iptal ediliyor!

Sahte iş yeri ve sahte sigortalılık ile mücadelesinde son derece kararlı olan SGK, yeni bir platform kurarak bu kişilerin peşine düştü. Konu ile ilgili detaylı açıklama yapan SGK, sahte iş yeri ve sahte sigortalılık tespitinde sadece para iadesi olmayacağını, aynı zamanda savcılıklara suç duyurusunda bulunulacağını dile getirdi.

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Foto - SGK'dan korkutan hamle! O kişilerin emekli maaşı iptal ediliyor!

SGK HAREKETE GEÇTİ Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigortalılık ile mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. Bu konuya oldukça önem veren SGK, yeni kurduğu platform sayesinde vatandaşların da ihbarda bulunmasını sağlıyor.

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Foto - SGK'dan korkutan hamle! O kişilerin emekli maaşı iptal ediliyor!

SGK uzmanlarından da bu yönde girişimlerde bulunan kişilere ise uyarı geldi. SGK tarafından bu kişilerin tespit edilmesi durumunda bağlanan emekli maaşları kesilecek, o güne kadar ödenen maaşlar yasal faizi ile birlikte geri alınaca.

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Yorumlar

Ersin

Yurt disinda yasayip türkiyeden emekli olanlar acilen arastirilsin.
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