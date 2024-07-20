SGK uzmanı asgari ücret için yeni rakamı açıkladı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise asgari ücretin şu anki değeri 4 bin 250 TL eridi. 17 bin 2 TL alan asgari ücretlinin alım gücü ise 13 bin 748 TL’ye kadar düştü. İler ki dönemleri de düşünürsek asgari ücretin alım gücünün en düşük emekli maaşının altına kadar geleceğini söyleyebiliriz.