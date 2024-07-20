2024-07-20 09:02:20 SGK uzmanı asgari ücret için yeni rakamı açıkladı
Türkiye'de SGK uzmanı Emin Yılmaz enflasyonu da işaret ederek asgari ücrette ki zam miktarını açıkladı.
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Türkiye'de SGK uzmanı Emin Yılmaz enflasyonu da işaret ederek asgari ücrette ki zam miktarını açıkladı.
Yüksek enflasyon ile beraber hayat pahalılığı vatandaşı derinden etkilemeye devam ediyor. Emeklilere enflasyon oranına göre bir artış gerçekleşse de milyonlarca çalışan asgari ücretliye zam yapılmamıştı. Ancak SGK Uzmanı Emin Yılmaz ‘enflasyonu’ işaret ederek asgari ücretteki zam rakamını açıkladı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise asgari ücretin şu anki değeri 4 bin 250 TL eridi. 17 bin 2 TL alan asgari ücretlinin alım gücü ise 13 bin 748 TL’ye kadar düştü. İler ki dönemleri de düşünürsek asgari ücretin alım gücünün en düşük emekli maaşının altına kadar geleceğini söyleyebiliriz.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Kamu Son Haber muhabiri Süleyman Çay’a verdiği röportajda asgari ücretlilerin durumunu göstererek enflasyonu işaret etti. Yılmaz, asgari ücret için net rakamını verdi.
Yılmaz, “Bu konu da sadece emeklilere yasal düzenleme yapıldı. Asgari ücret yönetmenliğine göre asgari ücret yılda bir defa belirleniyor. Ama yüksek enflasyon veya taraflardan bir tanesinin talebi olursa tarafları bakanlık bir araya getirerek asgari ücreti belirleme yetkisi mevcut. Eğer burada bakanlık istenirse tekrar toplanır” dedi.
Yılmaz, “Buradaki 17 bin 2 TL’nin yüzde 25 oranındaki enflasyon oranına göre 4 bin 250 TL artış olması gerekiyor. Buradaki rakam ise 21 bin 250 TL seviyesine geliyor. Açlık sınırı bile 20 bin TL’ye dayandığı bu zamanda rakamın aşağıda kaldığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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