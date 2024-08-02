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SGK Türkiye'ye ilan etti! Emekli maaşlarında flaş gelişme

2024-08-02 10:24:40
SGK Türkiye'ye ilan etti! Emekli maaşlarında flaş gelişme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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#1
Foto - SGK Türkiye'ye ilan etti! Emekli maaşlarında flaş gelişme

SGK en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

#2
Foto - SGK Türkiye'ye ilan etti! Emekli maaşlarında flaş gelişme

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#3
Foto - SGK Türkiye'ye ilan etti! Emekli maaşlarında flaş gelişme

"En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır."

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Yorumlar

İsteyenin Bir Yüzü Kara

Ben istedim sen vermedin Reis. Haydarpaşa garında, istedim de vermedi, çıban çıksın yanında.

Galip

flaş gelişme!
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