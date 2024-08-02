2024-08-02 10:24:40 SGK Türkiye'ye ilan etti! Emekli maaşlarında flaş gelişme
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.
SGK en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır."
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