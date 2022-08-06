SGK tek tek hesaplıyor, başvuru şartı yok! 60 bin TL destek ödemesi yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) otomatik olarak hesaplıyor. Başvuru şartı yok. Sene başından bu yana asgari ücrette yüzde 70 zam yapıldı. Yeni asgari ücret aylık brüt 6.471 TL, net 5.500.35 lira oldu. Asgari ücret desteği de yeniden devreye girdi. 6 ay süre ile işverenler destekten yararlanabilecek. Her bir çalışan için işverene 100 TL destek sağlanacak. Yani 100 kişi çalıştıran işverene sene sonuna kadar 60 bin lira asgari ücret desteği verilecek. Destekle ilgili kritik bir detay da dikkat çekiyor; bazı işletmeler çalışan sayısını düşürdüyse destekten yararlanamıyor. Kimler asgari ücret desteğinden yararlanabilecek, kimler yararlanamayacak? 2022'de kurulan işletmeler asgari ücret desteğinden faydalanabilecek mi? İşte detaylar...