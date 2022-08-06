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SGK tek tek hesaplıyor, başvuru şartı yok! 60 bin TL destek ödemesi yapılacak

2022-08-06 11:05:33
SGK tek tek hesaplıyor, başvuru şartı yok! 60 bin TL destek ödemesi yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) otomatik olarak hesaplıyor. Başvuru şartı yok. Sene başından bu yana asgari ücrette yüzde 70 zam yapıldı. Yeni asgari ücret aylık brüt 6.471 TL, net 5.500.35 lira oldu. Asgari ücret desteği de yeniden devreye girdi. 6 ay süre ile işverenler destekten yararlanabilecek. Her bir çalışan için işverene 100 TL destek sağlanacak. Yani 100 kişi çalıştıran işverene sene sonuna kadar 60 bin lira asgari ücret desteği verilecek. Destekle ilgili kritik bir detay da dikkat çekiyor; bazı işletmeler çalışan sayısını düşürdüyse destekten yararlanamıyor. Kimler asgari ücret desteğinden yararlanabilecek, kimler yararlanamayacak? 2022'de kurulan işletmeler asgari ücret desteğinden faydalanabilecek mi? İşte detaylar...

#1
Foto - 2022’nin Ocak ayında asgari ücret 5.004 lira, net de 4.253.40 lira oldu. Buna göre de sene başında asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 artırıldı.

2022’nin Ocak ayında asgari ücret 5.004 lira, net de 4.253.40 lira oldu. Buna göre de sene başında asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 artırıldı.

#2
Foto - Günlük asgari ücretin brütü 166.80, neti ise141.78 lira oldu. Ancak sene başında işverene asgari ücret desteği verilmedi. Aslında sene başında asgari ücret, 2022’nin tamamı için belirlenmişti fakat ekonomik gelişmeler nedeniyle uzun yıllar sonra ilk defa sene ortasında asgari ücrette artışa gidildi.

Günlük asgari ücretin brütü 166.80, neti ise141.78 lira oldu. Ancak sene başında işverene asgari ücret desteği verilmedi. Aslında sene başında asgari ücret, 2022’nin tamamı için belirlenmişti fakat ekonomik gelişmeler nedeniyle uzun yıllar sonra ilk defa sene ortasında asgari ücrette artışa gidildi.

#3
Foto - Asgari ücrette yüzde 30 artış yapılarak, 1 Temmuz’dan itibaren günlük brüt 215.70 TL, aylık brüt 6.471 TL, net 5.500.35 lira oldu. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 7.603.43 oldu. Böylece 2022 yılının tamamında asgari ücrete yüzde 70 zam yapılmış oldu. Hal böyle olunca da işverene asgari ücret desteği yeniden uygulamaya girdi. Yeniden diyorum çünkü son 6 yıldır işverene asgari ücret desteği uygulanıyordu.

Asgari ücrette yüzde 30 artış yapılarak, 1 Temmuz’dan itibaren günlük brüt 215.70 TL, aylık brüt 6.471 TL, net 5.500.35 lira oldu. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 7.603.43 oldu. Böylece 2022 yılının tamamında asgari ücrete yüzde 70 zam yapılmış oldu. Hal böyle olunca da işverene asgari ücret desteği yeniden uygulamaya girdi. Yeniden diyorum çünkü son 6 yıldır işverene asgari ücret desteği uygulanıyordu.

#4
Foto - KİMLER DESTEK ALACAK? Buna göre de 2022’nin temmuz-aralık döneminde çalışan sayısı ve sektör ayrımı olmadan tüm işverenlere günlük 3.33 lira, aylık 100 lira, 6 aylık da toplam 600 lira asgari ücret desteği verilecek. Basit bir hesapla yanınızda 100 kişi çalıştırıyorsanız sene sonuna kadar 60 bin lira asgari ücret desteği alacaksınız. Yok, bin kişilik bir işletmeyse, 600 bin lira destek verilecek.

KİMLER DESTEK ALACAK? Buna göre de 2022’nin temmuz-aralık döneminde çalışan sayısı ve sektör ayrımı olmadan tüm işverenlere günlük 3.33 lira, aylık 100 lira, 6 aylık da toplam 600 lira asgari ücret desteği verilecek. Basit bir hesapla yanınızda 100 kişi çalıştırıyorsanız sene sonuna kadar 60 bin lira asgari ücret desteği alacaksınız. Yok, bin kişilik bir işletmeyse, 600 bin lira destek verilecek.

#5
Foto - Peki, asgari ücretten hangi işverenler, nasıl yararlanacak? Madde madde anlatayım. - Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2021’in Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor. Yani, geçen senenin tamamında işyerinde 100 kişi çalışıyorsa ve bu yılın ilk yarısında aynı işletmede çalışan sayısı 90’a düşmüşse o işletme asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Aynı işyeri 2022 yılında çalışan sayısını 110’a çıkarttıysa tüm çalışanlar için destek alabilecek.

Peki, asgari ücretten hangi işverenler, nasıl yararlanacak? Madde madde anlatayım. - Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2021’in Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor. Yani, geçen senenin tamamında işyerinde 100 kişi çalışıyorsa ve bu yılın ilk yarısında aynı işletmede çalışan sayısı 90’a düşmüşse o işletme asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Aynı işyeri 2022 yılında çalışan sayısını 110’a çıkarttıysa tüm çalışanlar için destek alabilecek.

#6
Foto - - Asgari ücret desteği uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için verilecek. - Kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4/A kapsamında çalışan sigortalılar destekten yararlanamayacak. - 2022 yılında kurulan işletmeler de asgari ücret desteğinden faydalanabilecek.

- Asgari ücret desteği uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için verilecek. - Kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4/A kapsamında çalışan sigortalılar destekten yararlanamayacak. - 2022 yılında kurulan işletmeler de asgari ücret desteğinden faydalanabilecek.

#7
Foto - BAŞVURU ŞARTI YOK - Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işyerlerinin herhangi bir başvurma şartı bulunmuyor. - Asgari ücret desteği tutarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik hesaplanacak. - Destek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. - İşveren, bu yılın son 6 ayında çalıştırdığı kişileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirmez ya da primlerini eksik bildirirse ve bunun da tespiti yapılırsa; asgari ücret desteği gecikme cezası ile birlikte geri alınacak. Bu durumda olan işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

BAŞVURU ŞARTI YOK - Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işyerlerinin herhangi bir başvurma şartı bulunmuyor. - Asgari ücret desteği tutarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik hesaplanacak. - Destek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. - İşveren, bu yılın son 6 ayında çalıştırdığı kişileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirmez ya da primlerini eksik bildirirse ve bunun da tespiti yapılırsa; asgari ücret desteği gecikme cezası ile birlikte geri alınacak. Bu durumda olan işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

#8
Foto - TEMİZLİKÇİLER DE YARARLANACAK - Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar da günlük 3.33 lira, aylık 100 lira asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

TEMİZLİKÇİLER DE YARARLANACAK - Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar da günlük 3.33 lira, aylık 100 lira asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

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