2024-05-21 10:53:32 SGK düğmeye bastı: Hapis ve para cezası geliyor!
'Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu' kuruldu. Eşe, dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte işyeri sahiplerini cezai yaptırımlar bekliyor. Çalışmadığı halde sigorta yapılanlar ve sahte işyeri sahiplerini hem parasal hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Tespit halinde, sahte hizmetler ve bağlanan aylıklar iptal edilip, ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Sahte bildirim yapan işverenlerin ise işyeri kayıtları iptal edilerek, ödenen primlere el konulacak ve teşvikler geri alınacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık işlemlerine karşı mücadelesini sıkılaştırdı. Çalışmadığı halde sigortalı gösterilen, özellikle hamile kadınların sayısında artış gözlemleniyor. Bu kişiler, SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği ve doğum masraflarının bir kısmını alabilmek için sigortalı gösteriliyor. SGK, bu tür sahte sigortalılık işlemlerine karşı ağır yaptırımlar uygulayacak.