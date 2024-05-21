SGK düğmeye bastı: Hapis ve para cezası geliyor!

SGK'YA GEREKLİ BİLDİRİM YAPILMAZSA SAHTE İŞYERİ OLARAK ADLANDIRILACAK Sahte işyeri, gerçekte hiç var olmadığı halde kurulmuş, resmi olarak faaliyete ve sigortalı çalıştırılmaya başlanmış gibi Kuruma İşyeri Bildirgesi verilen ve işyeri tescili yapılan yerlerdir. Bazı durumlarda gerçek bir işyeri bir süre faaliyette bulunup kapanabiliyor veya devrediliyor. Bu durumda, SGK'ya gerekli bildirimler yapılmazsa burası sahte işyeri olarak adlandırılabiliyor.