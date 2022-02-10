2022-02-10 10:15:12 SGK Bağkur hizmet birleştirme nasıl yapılır? Bağkur’dan SGK’ya nasıl geçilir?
Hizmet birleştirilmesi ile erken emekli olunur mu? SGK hizmet birleştirme sorgulama nasıl yapılır? Sigorta son 7 alı kuralı nedir? Hizmet birleştirme nereden yapılır, hizmet birleştirme e devletten yapılır mı? Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışmış kişilerin toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesidir. Daha önce Bağkur’dan çalışmış lakin SGK’ya geçmiş vatandaşlar primlerini birleştirmek istemekte. Yani hizmet birleştirmesi yapmakta. Emekli olmadan önce hizmet birleştirmesi yaparak Bağkur primlerini SGK’ya taşımaları durumunda daha yüksek emekli maaşı almakta. Peki Bağkur SGK hizmet birleştirmesi nasıl yapılır?