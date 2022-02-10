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Ekonomi
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SGK Bağkur hizmet birleştirme nasıl yapılır? Bağkur’dan SGK’ya nasıl geçilir?

2022-02-10 10:15:12
SGK Bağkur hizmet birleştirme nasıl yapılır? Bağkur’dan SGK’ya nasıl geçilir?

Hizmet birleştirilmesi ile erken emekli olunur mu? SGK hizmet birleştirme sorgulama nasıl yapılır? Sigorta son 7 alı kuralı nedir? Hizmet birleştirme nereden yapılır, hizmet birleştirme e devletten yapılır mı? Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışmış kişilerin toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesidir. Daha önce Bağkur’dan çalışmış lakin SGK’ya geçmiş vatandaşlar primlerini birleştirmek istemekte. Yani hizmet birleştirmesi yapmakta. Emekli olmadan önce hizmet birleştirmesi yaparak Bağkur primlerini SGK’ya taşımaları durumunda daha yüksek emekli maaşı almakta. Peki Bağkur SGK hizmet birleştirmesi nasıl yapılır?

#1
Foto - Normal şartlarda emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Emeklilikte, aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresi esas alınıyor. Sigortalının hem SSK, hem Bağ-Kur statüsünde prim ödemesi varsa, son yedi yıllık fiili prim ödeme süresi içinde en fazla SSK statüsünden prim ödemişse SSK statüsünden, en fazla Bağ-Kur statüsünden prim ödemesi varsa Bağ-Kur statüsünden emekli aylığı bağlanıyor.

Normal şartlarda emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Emeklilikte, aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresi esas alınıyor. Sigortalının hem SSK, hem Bağ-Kur statüsünde prim ödemesi varsa, son yedi yıllık fiili prim ödeme süresi içinde en fazla SSK statüsünden prim ödemişse SSK statüsünden, en fazla Bağ-Kur statüsünden prim ödemesi varsa Bağ-Kur statüsünden emekli aylığı bağlanıyor.

#2
Foto - Hizmet birleştirmesi nasıl yapılıyor? Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir. Hizmet süreleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler birleştirilir. Kamu çalışanları da memuriyete başlamadan önce çalıştığı süredeki ekletmek için başvurabilir.

Hizmet birleştirmesi nasıl yapılıyor? Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir. Hizmet süreleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler birleştirilir. Kamu çalışanları da memuriyete başlamadan önce çalıştığı süredeki ekletmek için başvurabilir.

#3
Foto - SGK Bağkur hizmet birleştirilmesi ne zaman yapılır? Hizmet birleştirmesi farklı sigorta kollarında çalışanların emeklilik dönemlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için başvurudan önce yaptırmaları gereken bir işlemdir. Emekli olmadan bir yıl ya da 6 ay süre kaldığında SGK hizmet birleştirmesi için başvuru yapılması tavsiye ediliyor. Emekli aylığı alan kişiler bu başvuruyu yapamaz.

SGK Bağkur hizmet birleştirilmesi ne zaman yapılır? Hizmet birleştirmesi farklı sigorta kollarında çalışanların emeklilik dönemlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için başvurudan önce yaptırmaları gereken bir işlemdir. Emekli olmadan bir yıl ya da 6 ay süre kaldığında SGK hizmet birleştirmesi için başvuru yapılması tavsiye ediliyor. Emekli aylığı alan kişiler bu başvuruyu yapamaz.

#4
Foto - Kimler SGK Bağkur hizmet birleştirmesi yapar? Hizmet birleştirilmesi zorunlu mu? Zorunlu değildir. Yargıtay, hizmetlerin birleştirilmesinin zorunlu olmadığı, kişinin menfaatlerine göre istek ve iradesine bağlı olduğunu görüşünde. Yargıtay'a göre, bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının tek başına aylık bağlanmasına yeterli olması durumunda, diğer kurumlarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde

Kimler SGK Bağkur hizmet birleştirmesi yapar? Hizmet birleştirilmesi zorunlu mu? Zorunlu değildir. Yargıtay, hizmetlerin birleştirilmesinin zorunlu olmadığı, kişinin menfaatlerine göre istek ve iradesine bağlı olduğunu görüşünde. Yargıtay'a göre, bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının tek başına aylık bağlanmasına yeterli olması durumunda, diğer kurumlarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde "sigortalının ya da hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla" zorunluluk bulunmuyor.

#5
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#6
Foto - Hizmet birleştirme ile erken emekli olmak mümkün mü? Emekliliği erkene çekmeye yönelik bir uygulama olmasa da istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7200, erkekler de 9000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5000 erkekler için de 5975 gündür.

Hizmet birleştirme ile erken emekli olmak mümkün mü? Emekliliği erkene çekmeye yönelik bir uygulama olmasa da istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7200, erkekler de 9000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5000 erkekler için de 5975 gündür.

#7
Foto - Hizmet birleştirme ile kim ne zaman emekli olur? 2008 yılında yapılan düzenlemeyle 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ- Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir.

Hizmet birleştirme ile kim ne zaman emekli olur? 2008 yılında yapılan düzenlemeyle 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ- Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir.

#8
Foto - Hizmet birleştirme hizmet puanını etkiliyor mu? Emekli olmadan önce çalışma sürelerini birleştirerek prim günü sayılarını arttırabilirler. Birden fazla kurumda yapılan çalışmaların birleştirilmesi hizmet puanını artırır, kademe, dereceyi, prim kesintilerini etkilemez. Kimler hizmet birleştirmeden faydalanır? SGK'ya prim ödeyenler, Emekli Sandığı'na bağlı olanlar, SGK Kanunu 506. numaralı maddeye göre kurulan emekli sandıklarına bağlı olanlar, Bağ-Kur'lu esnaf, sanatçı, bağımsız çalışanlar yararlanabilir. Özellikle kamu çalışanlarının emekli aylıklarını olumsuz etkilememesi için hizmet birleştirme işlemini ertelememesi gerekir.

Hizmet birleştirme hizmet puanını etkiliyor mu? Emekli olmadan önce çalışma sürelerini birleştirerek prim günü sayılarını arttırabilirler. Birden fazla kurumda yapılan çalışmaların birleştirilmesi hizmet puanını artırır, kademe, dereceyi, prim kesintilerini etkilemez. Kimler hizmet birleştirmeden faydalanır? SGK'ya prim ödeyenler, Emekli Sandığı'na bağlı olanlar, SGK Kanunu 506. numaralı maddeye göre kurulan emekli sandıklarına bağlı olanlar, Bağ-Kur'lu esnaf, sanatçı, bağımsız çalışanlar yararlanabilir. Özellikle kamu çalışanlarının emekli aylıklarını olumsuz etkilememesi için hizmet birleştirme işlemini ertelememesi gerekir.

#9
Foto - Sağlık koşulları ya da teknik şartlar kişilerin başvuru yapmasına engel oluyorsa yasal varisler de başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Vefat durumunda hak sahipleri de birleştirme talep edebilir. Hizmet birleştirme yapılırken nelere dikkat edilmeli? Sadece prim ödenen günler sayılır. Hizmet birleştirme hesabında 1 Ekim 2008 tarihi önem taşıyor. Bu tarihten önce sigorta kaydı yapılmış kişilerin farklı kurumlara bağlı prim günleri sayısı 1261'i bulan esas kabul edilir. İki kuruma bağlı prim günleri eşitse son çalışılan yer üzerinden hesap yapılıyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için sigorta kurumları arasından en çok gün ödeme yapılan kurum seçiliyor.

Sağlık koşulları ya da teknik şartlar kişilerin başvuru yapmasına engel oluyorsa yasal varisler de başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Vefat durumunda hak sahipleri de birleştirme talep edebilir. Hizmet birleştirme yapılırken nelere dikkat edilmeli? Sadece prim ödenen günler sayılır. Hizmet birleştirme hesabında 1 Ekim 2008 tarihi önem taşıyor. Bu tarihten önce sigorta kaydı yapılmış kişilerin farklı kurumlara bağlı prim günleri sayısı 1261'i bulan esas kabul edilir. İki kuruma bağlı prim günleri eşitse son çalışılan yer üzerinden hesap yapılıyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için sigorta kurumları arasından en çok gün ödeme yapılan kurum seçiliyor.

#10
Foto - Hizmet birleştirme yıllık izin süresini artırır mı? Hizmet birleştirme işlemi çeşitli sektör değişikliklerinde yıllık izin süresini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş yapan kişilerin izin süreleri 657 sayılı kanun kapsamında yıllık izin kapsamında değerlendirilebilir. Özel sektör içerisinde geçiş yapan kişilerin zamanla yıllık izin süreleri değişse bile son görevlerindeki izin günü sayısı sabittir.

Hizmet birleştirme yıllık izin süresini artırır mı? Hizmet birleştirme işlemi çeşitli sektör değişikliklerinde yıllık izin süresini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş yapan kişilerin izin süreleri 657 sayılı kanun kapsamında yıllık izin kapsamında değerlendirilebilir. Özel sektör içerisinde geçiş yapan kişilerin zamanla yıllık izin süreleri değişse bile son görevlerindeki izin günü sayısı sabittir.

#11
Foto - Askerlik borçlanması hizmet birleştirmesini nasıl etkiler? Prim günleri sayılırken askerlik borçlanması da hesaba katılır. Askerlikte geçen günlerin primi ödenerek birleştirme işlemine katılabilir. Askerliğin er ya da yedek subay olarak yapılması gerekiyor. Askerlik dönemindeki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan prim miktarı tespit edilir.

Askerlik borçlanması hizmet birleştirmesini nasıl etkiler? Prim günleri sayılırken askerlik borçlanması da hesaba katılır. Askerlikte geçen günlerin primi ödenerek birleştirme işlemine katılabilir. Askerliğin er ya da yedek subay olarak yapılması gerekiyor. Askerlik dönemindeki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan prim miktarı tespit edilir.

#12
Foto - Askerlik borçlanması hizmet birleştirmesini nasıl etkiler? Prim günleri sayılırken askerlik borçlanması da hesaba katılır. Askerlikte geçen günlerin primi ödenerek birleştirme işlemine katılabilir. Askerliğin er ya da yedek subay olarak yapılması gerekiyor. Askerlik dönemindeki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan prim miktarı tespit edilir.

Askerlik borçlanması hizmet birleştirmesini nasıl etkiler? Prim günleri sayılırken askerlik borçlanması da hesaba katılır. Askerlikte geçen günlerin primi ödenerek birleştirme işlemine katılabilir. Askerliğin er ya da yedek subay olarak yapılması gerekiyor. Askerlik dönemindeki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan prim miktarı tespit edilir.

#13
Foto - Hizmet birleştirme yıllık izin süresini artırır mı? Hizmet birleştirme işlemi çeşitli sektör değişikliklerinde yıllık izin süresini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş yapan kişilerin izin süreleri 657 sayılı kanun kapsamında yıllık izin kapsamında değerlendirilebilir. Özel sektör içerisinde geçiş yapan kişilerin zamanla yıllık izin süreleri değişse bile son görevlerindeki izin günü sayısı sabittir. Özel emeklilik sigortaları da dâhil edilebilir mi? Özel sektöre ait özel hayat ve emeklilik sigortalarına bağlı hizmetler birleştirilemez. İşçi statüsünde çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi süreleri sigortalılık süresinden sayılmıyor, hizmet birleştirmesi yapılamıyor.

Hizmet birleştirme yıllık izin süresini artırır mı? Hizmet birleştirme işlemi çeşitli sektör değişikliklerinde yıllık izin süresini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş yapan kişilerin izin süreleri 657 sayılı kanun kapsamında yıllık izin kapsamında değerlendirilebilir. Özel sektör içerisinde geçiş yapan kişilerin zamanla yıllık izin süreleri değişse bile son görevlerindeki izin günü sayısı sabittir. Özel emeklilik sigortaları da dâhil edilebilir mi? Özel sektöre ait özel hayat ve emeklilik sigortalarına bağlı hizmetler birleştirilemez. İşçi statüsünde çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi süreleri sigortalılık süresinden sayılmıyor, hizmet birleştirmesi yapılamıyor.

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