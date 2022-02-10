SGK Bağkur hizmet birleştirme nasıl yapılır? Bağkur’dan SGK’ya nasıl geçilir?

Hizmet birleştirme ile erken emekli olmak mümkün mü? Emekliliği erkene çekmeye yönelik bir uygulama olmasa da istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7200, erkekler de 9000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5000 erkekler için de 5975 gündür.